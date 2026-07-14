Denuncian el estado de abandono del depósito municipal anexo al acueducto de San Lázaro de Mérida

La asociación Fondenex ha denunciado el estado de abandono del depósito de agua anexo al acueducto de San Lázaro de Mérida, después de que, según el colectivo, el Ayuntamiento haya reconocido en un escrito remitido por la concejala delegada de Patrimonio que la titularidad del inmueble corresponde al consistorio emeritense.

La entidad considera que ese reconocimiento obliga al Ayuntamiento a mantener el edificio en un estado adecuado de conservación y a facilitar su visita, al tratarse de un elemento arquitectónico singular vinculado al patrimonio histórico de la ciudad. Según Fondenex, el depósito presenta actualmente pintadas, la puerta rota, suciedad, vegetación en el interior y fachadas exteriores e interiores en mal estado.

Depósito de agua anexo al acueducto de San Lázaro de Mérida / Fondenex

El colectivo recuerda que el edificio actual se levantó sobre una antigua piscina de decantación de origen romano. Sobre esa estructura se construyó en 1873 un nuevo depósito, que fue modificado en 1883 y que es el que ha llegado hasta nuestros días. A juicio de Fondenex, el inmueble no presenta daños estructurales y es "perfectamente rehabilitable".

Dentro del entorno protegido

La asociación subraya además que el depósito se encuentra en el entorno protegido del acueducto de San Lázaro. El monumento fue declarado Bien de Interés Cultural en 1988, con una delimitación de protección que, según Fondenex, comprende 60 metros lineales a ambos lados del acueducto.

Fondenex denuncia que no solo el depósito, sino también el entorno del acueducto y la propia conducción romana presentan un estado de conservación deficiente, con basura y vegetación creciendo sobre la obra. Por ello, reclama explicaciones tanto al ayuntamiento, como titular del depósito, como al Consorcio de la Ciudad Monumental, al que atribuye la responsabilidad sobre el monumento y su entorno.

Agua sin aprovechar

Otro de los aspectos que denuncia la asociación es que al depósito sigue llegando agua por la conducción romana. Fondenex calcula que recibe unos 350.000 litros diarios, pero sostiene que ese caudal no se está aprovechando para el riego de los jardines del Albarregas, como estaba previsto, sino que se vierte a la red y acaba en el río.

El colectivo considera que esta situación supone un "derroche" y reclama que se actúe para recuperar el depósito, conservar el entorno protegido y dar uso al agua que todavía llega a través de la conducción histórica. En caso de que Ayuntamiento y Consorcio no intervengan, Fondenex sostiene que deberá ser la Junta de Extremadura la que adopte medidas para garantizar la conservación de estos bienes culturales.