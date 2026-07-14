El Cevimer atiende a 1.790 personas en sus cursos de educación vial en Mérida

Los agentes de la Policía Local de Mérida , Juan Antonio Fernández Casado y Juan Pedro Blanco son los responsables del Centro de Educación Vial de Mérida, CEVIMER, un espacio destinado a la utilización por parte del alumnado de centros educativos y otros colectivos sociales para educar en un comportamiento vial adecuado y afianzar conceptos, a parte de potenciar el uso de reglas y comportamientos cívicos y fomentar valores como el respeto y la solidaridad.

Las actividades ofrecidas son para todas las edades, señala Casado, "solemos pensar que es solo para niños, pero también es para los más mayores hasta los 70 años". Además, destaca que para cada tipo de alumnado las clases tienen un enfoque de aprendizaje diferente, aunque siempre incidiendo, para todos los públicos, en el uso del cruce peatonal, ya que según señala, "la mayor tasa de atropellos se efectúa en los pasos de peatones".

Asistentes al curso

El CEVIMER, atendió a 1.790 personas que pasaron por el centro para recibir los cursos de educación vial el curso pasado. De los cuales 1.070 eran alumnos de Primaria, 610 de Educación Infantil y 110 alumnos de la población de la comarca. Asimismo, se ha formado a 415 participantes de distintos colectivos sociales, distinguidos en 227 migrantes, 113 personas de centros de mayores y 75 participantes de inclusión y salud.

Las clases, que se llevan a cabo en el centro ubicado en el Polígono La Algodonera, cuentan de una formación teórica básica orientada a las diferentes edades sobre la responsabilidad vial, donde se utilizan recursos audiovisuales, y una parte práctica en un circuito que simula el tráfico de la vía pública, con bicicletas los más pequeños y karts los más mayores.

Circuito vial CEVIMER. / Ayuntamiento de Mérida

Mejoras

Durante el curso 25/26, el Ayuntamiento ha mejorado el equipamiento del centro con la incorporación de 5 nuevos Karts, tanto para niños como adultos, 50 nuevos cascos (mitad de talla adulta y la otra mitad infantil), instalación de nueva señalización y la compra de maquinaria de mantenimiento y limpieza.

De cara al curso que viene, Casado, destaca las mejoras en tecnologías con la implantación de pizarras digitales y la promoción de las campañas en redes sociales. Además, aclara que se comenzarán los cursos con los grupos de la ESO que no pudieron asistir el curso anterior por problemas meteorológicos.

CEVIMER. / Ayuntamiento de Mérida

Felipe González, el delegado de Policía Local, ha recalcado que "el proyecto formativo de CEVIMER se basa en el hecho de que la educación vial no es solo aprender señales, sino aprender a convivir". Por su parte Casado admite que una de sus labores principales es "acercar a la Policía a los niños" y que no vean a la autoridad solo como un elemento que reprime, sino que ayuda.

Esta proceso de aprendizaje permite formar a ciudadanos responsables con la convivencia ciudadana en las calles emeritenses.