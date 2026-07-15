El funcionario del SEPE expedientado en Mérida denuncia que la oficina atiende ahora consultas sin cita

Juan Carlos Nieto, el funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) expedientado por atender a ciudadanos que acudían sin cita previa, sostiene que la oficina de Mérida ha comenzado a aplicar una forma de atención similar a la que motivó la apertura de su procedimiento disciplinario.

Según relata el trabajador, en las dependencias se ha colocado un cartel que pide a quienes necesiten realizar una consulta que esperen en la sala hasta que algún empleado salga a interesarse por su situación. Nieto asegura que la directora sale ahora periódicamente su despacho, aproximadamente cada 15 o 20 minutos, para preguntar a los usuarios qué necesitan y escuchar sus casos. En determinadas situaciones, también se proporciona una "cita interna".

A su juicio, estas actuaciones suponen asumir una forma de atención similar a la que él ha prestado durante los últimos años y que se encuentra en el origen del expediente. "No me cuentan nada de estas novedades porque considerarán que sería darme la razón", afirma Nieto, quien continúa trabajando en la oficina emeritense pese al ambiente de tensión que asegura que existe desde que trascendió su caso.

El Ministerio niega cambios

El Ministerio de Trabajo sostiene, sin embargo, que el procedimiento para realizar trámites en el SEPE no ha variado y que sigue siendo necesario obtener cita previa en todas las oficinas. Fuentes ministeriales precisan que existen determinadas consultas que pueden efectuarse sin reserva, pero subrayan que esta posibilidad ya existía anteriormente y que depende de la naturaleza de cada petición.

Fotogalería | Mérida arropa a Juan Carlos Nieto, el funcionario del SEPE expedientado por atender sin cita previa / Javier Cintas

La respuesta del Ministerio no entra a valorar las prácticas concretas que Nieto asegura que se están aplicando actualmente en la oficina de Mérida, pero descarta que se haya producido una modificación general de las normas de atención del organismo.

El procedimiento disciplinario fue abierto después de que Nieto atendiera de manera reiterada a personas sin cita previa y expidiera certificados de prestaciones pese a las instrucciones recibidas de la dirección. El trabajador siempre ha defendido que únicamente lo hacía cuando ya había recibido a quienes sí tenían reserva o quedaban huecos disponibles.

Dos posibles faltas

El pliego de cargos, sostiene que su conducta pudo beneficiar a quienes acudían directamente a la oficina frente a los ciudadanos que seguían el procedimiento establecido. También le reprocha haber generado situaciones de tensión con sus compañeras al mostrar ante los usuarios su desacuerdo con las instrucciones internas.

La documentación atribuye a Nieto una posible falta grave de desobediencia a superiores y autoridades, además de una falta leve por descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones. Esta segunda acusación alude a la supuesta falta de solicitud de determinados documentos o de realización de algunas actuaciones necesarias para reconocer prestaciones y efectuar su seguimiento.

Nieto rechaza también este último reproche. Argumenta que no pedía a los ciudadanos documentos que ya estaban en poder de la Administración, conforme a lo establecido en la legislación sobre procedimiento administrativo común.

El pliego recoge, por tanto, otros reproches además de la atención sin cita y la expedición de certificados. Entre ellos figuran la documentación solicitada en determinados expedientes, su forma de expresar el desacuerdo con las instrucciones recibidas y el efecto de su conducta sobre el funcionamiento de la oficina.

Javier Cintas

Contactos con el Ministerio

El empleado asegura que responsables del Ministerio se pusieron en contacto con él después de que les hiciera llegar el pliego de cargos. Según su versión, tras conocer el contenido del documento le trasladaron que no encontraban explicación a la situación generada y le pidieron paciencia porque la tramitación "lleva su tiempo".

Nieto considera que la resolución podría demorarse hasta que se pronuncie el Defensor del Pueblo, que en junio inició una investigación y solicitó información al SEPE sobre las razones del expediente, los tiempos de espera para conseguir cita y los criterios aplicados en la atención presencial.

El procedimiento continúa pendiente de resolución y, por el momento, no se ha impuesto ninguna sanción al trabajador. Nieto sigue desempeñando sus funciones y asegura que no se plantea abandonar su puesto pese a la situación que describe dentro de la oficina.

"Si tiro la toalla, tendría la sensación de que son ellos quienes tienen razón. Y no es así", señala. El funcionario ha estado unos días de vacaciones, programadas antes de que comenzara la controversia, que le han permitido desconectar antes de regresar al trabajo.

Apoyos políticos y ciudadanos

Durante las últimas semanas, Nieto ha recibido el respaldo de diputados del PP y Unidas por Extremadura en la Asamblea, parlamentarios populares andaluces y senadores extremeños del PP. También mantienen su apoyo el Sindicato 25 de Marzo y la plataforma Campamento Dignidad, que promovieron las primeras movilizaciones contra el expediente.

El funcionario destaca especialmente las muestras de solidaridad que continúa recibiendo de los ciudadanos. Algunos usuarios, explica, acuden expresamente a la oficina para interesarse por su situación y transmitirle ánimos. Un respaldo que califica como fundamental para afrontar un ambiente laboral que, según afirma, continúa siendo "muy tenso".