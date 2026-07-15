Seis representaciones gratuitas acercarán el teatro a los barrios emeritenses

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, con colaboración de la compañía profesional de emeritense TAPTC Teatro y el Ayuntamiento de Mérida, vuelve a sacar las obras a distintos escenarios de la ciudad con una nueva edición de 'Festival conquista espacios'. Se trata de una de las actividades consolidada en la programación paralela del certamen y que llevará seis propuestas escénicas a diferentes barrios de la capital extremeña desde el 17 de julio hasta el 24 de agosto.

A lo largo del verano, monumentos, parques y plazas de distintos barrios de la localidad acogerán montajes gratuitos dirigidos a niños y adultos. Esta iniciativa busca convertir Mérida en un gran escenario teatral y extender la experiencia teatral no solo en el Teatro Romano.

Con la elaboración de este proyecto nace con el propósito de ampliar los espacios de representación y acercar la cultura clásica a distintos sectores de la población intentando que el teatro se convierta en un elemento que forme parte de la experiencia diaria de la ciudad.

Seis espectáculos

La oferta cultural comenzará el viernes 17 de julio a las 21.30 horas, en la Ermita de la Antigua con la versión de Javier Llanos de la comedia de Plauto, 'Seudolus'. Una historia que une la música, el humor y a personajes extravagantes, llevada a cabo en una ficticia localidad del suroeste peninsular. Será recomendable llevar su propia silla y la entrada será totalmente gratuita.

El segundo pase se dará en la terraza del Centro Cultural Alcazaba el viernes 7 de agosto a las 21.00 horas, con el espectáculo unipersonal de Raquel Bazo '50.000 pesetas'. En este caso y por el límite de aforo, será necesario hacer na reserva previa.

'Troya, los herrores de la güerra' será la que continúe el 14 de agosto en el Parque Comarca Ribera del Tajo a las 21.30 horas y el día siguiente en la plazoleta Pizarro. La obra, escrita y dirigida por Javier Llanos, acerca el universo de la Ilíada mediante el humor y las acrobacias a un público infantil.

El fin de semana siguiente, 18 y 19 de agosto, la propuesta dramática basada en las Cartas de las Heroidas de Ovidio, Heroidas, se representará en el Castellum Aquae, en el Cerro del Calvario, y en el Parque del Acueducto de San Lázaro a las 21.30 horas.

La Ermita de la Antigua volverá a acoger este festival con 'La Paz', obra dirigida por Juan Carlos Tirado, basada en la comedia clásica que relata la aventura de Trigeo para devolver la paz a la humanidad, el 21 de agosto a las 21.30 horas.

El broche final lo pondrá 'Cinco antorchas', de Belén Hernández, que dará vida a Porcia proponiendo una reflexión contemporánea sobre el suicido y el tabú que hay sobre él. Se podrá ver en el Anfiteatro de Nueva Ciudad el 24 de agosto.

Presentación 'Festival conquista espacios'. / Jero Morales

Nuevas vocaciones teatrales

Jesús Cimarro, el director del Festival de Teatro Clásica de Mérida, ha destacado esta propuesta como una de las actividades paralelas más representativas del certamen al acercar a la ciudadanía a teatro clásico, subrayando el compromiso de este con una cultura "accesible, cercana y compartida". Asimismo recordó la gratuidad de las representaciones animando a la población a participar.

Por su parte, Amparo Jiménez, la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura, da importancia a la democratización de la cultura y la importancia de hacerla accesible para que llegue a todos los públicos, fomentando la convivencia ciudadana y contribuyendo a nuevas vocaciones teatrales. Felipe González, delegado de Turismo del consistorio, pone en valor la colaboración municipal para seguir llevando la cultura a todos los barrios emeritenses reforzando, además, la imagen de la ciudad como capital del teatro clásico.