Una nueva pasarela abrirá al público el interior de la Casa de los Mármoles de Mérida

La Casa de los Mármoles de Mérida dejará de contemplarse únicamente desde el exterior. El proyecto de adecuación del Área Arqueológica de Morería, elegido proyecto Mecenas 2026, permitirá al público adentrarse en esta gran vivienda romana mediante una pasarela que recorrerá el entorno de su patio. El Consorcio de la Ciudad Monumental ha sacado a licitación pública el contrato para ejecutar la actuación por 423.911,70 euros, IVA incluido, con un plazo de seis meses.

Además del nuevo recorrido por la domus, la obra incluye otra pasarela sobre la calzada romana, la reforma del acceso desde el Paseo de Roma, mejoras en los caminos, iluminación y nuevos recursos museográficos. La plataforma que se instalará en el interior seguirá el perímetro del patio central y permitirá observar con mayor detalle las distintas estancias y elementos arquitectónicos de la vivienda. El recorrido se desarrollará de manera controlada para evitar que los visitantes entren en contacto directo con los restos.

Según lo recogido en el pliego de prescripciones técnicas, la pasarela tendrá alrededor de dos metros de anchura, aunque deberá adaptarse en algunos puntos a la disposición de las estructuras arqueológicas. Contará con pavimento antideslizante, barandillas y rampas con una pendiente máxima del 8%, además de tres escalones en uno de sus tramos.

Una vista elevada de la calzada

El proyecto contempla una segunda pasarela sobre la antigua calzada romana. Este recorrido ofrecerá una perspectiva elevada de la vía y conducirá hasta un punto desde el que podrá contemplarse una visión general de la Casa de los Mármoles. Esta solución permitirá mejorar las condiciones de visita para las personas con movilidad reducida, aunque el documento admite que no podrá alcanzarse una accesibilidad universal en todo el recinto.

La fuerte pendiente de la calzada y la obligación de conservar las cotas originales del yacimiento hacen incompatible la instalación de rampas convencionales en algunos tramos. La intervención se plantea, por ello, mediante "ajustes razonables" que permitan avanzar en accesibilidad sin comprometer la conservación del enclave. Se incorporarán pavimentos antideslizantes, pasamanos, señalización de los desniveles y una iluminación específica para los recorridos.

Un acceso más visible

Por otra parte, el proyecto considera que la entrada actual desde el Paseo de Roma resulta poco perceptible, presenta una señalización insuficiente y carece de un espacio definido para recibir y orientar a los visitantes. Por ello, se instalará una puerta de mayores dimensiones y se acondicionará una nueva plaza de acogida.

El pavimento se ejecutará con tierra estabilizada y compactada. También se ajardinarán los márgenes del camino que conduce hasta los restos, se fijarán las baldosas que actualmente están sueltas y se repondrán aquellas que han desaparecido. La obra incluye además nuevas barandillas en los puntos con riesgo de caída.

Paneles e iluminación

A lo largo de la visita se incorporarán nuevos recursos para explicar la evolución de Morería y facilitar la interpretación de las estructuras arqueológicas. En las zonas al aire libre se colocarán paneles impresos sobre las barandillas, mientras que los espacios situados bajo los edificios de las consejerías contarán con soportes retroiluminados.

Asimismo, las nuevas pasarelas incorporarán tiras led en sus laterales para iluminar el pavimento y delimitar el camino. Esta intervención sustituirá o complementará parte de la iluminación existente y se ejecutará con criterios de baja potencia e integración en el entorno patrimonial.

El yacimiento

En este sentido, cabe destacar que Morería ocupa alrededor de 12.000 metros cuadrados y llegó a ser considerado el espacio arqueológico urbano más extenso de Europa. Las excavaciones comenzaron en 1990, durante los trabajos previos para levantar las sedes administrativas de la Junta de Extremadura.

Las investigaciones permitieron documentar una secuencia histórica que se extiende desde el Paleolítico Inferior hasta la época contemporánea. En el recinto se conservan calles, viviendas, espacios comerciales e industriales y un tramo de unos 200 metros de la muralla romana.

La Casa de los Mármoles destaca entre las grandes viviendas documentadas en el yacimiento. Se trata de una domus organizada alrededor de un patio central que contó con amplias estancias, salones y baños privados. La nueva pasarela acercará ahora su interior al público sin comprometer la protección de unas estructuras que resumen buena parte de la evolución urbana de Mérida.