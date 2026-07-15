Dos conductores dan positivo y otro acaba investigado por conducir ebrio en Mérida

La Policía Local de Mérida intervino en un total de 16 incidentes relacionados con la seguridad vial durante la semana del 6 al 12 de julio, con el resultado de daños materiales y un leve atropello en el que no se presentaron lesiones. Durante este periodo, los agentes instruyeron un atestado por presunto delito contra la seguridad vial por circular bajo los efectos del alcohol en el Puente Lusitania.

Los siniestros, que solo arrojaron daños materiales por colisiones, se registraron en la Avenida Felipe VI, en la Avenida Emérita Augusta y en la Avenida de las Américas por el incumplimiento de la preferencia de paso en la circulación en glorieta. Asimismo, en la Avenida de Portugal y en la Avenida Felipe VI se produjeron colisiones entre dos turismos.

Daños materiales

A parte, por despistes del conductor, se contabilizaron daños en las calles Calderón de la Barca y Marco Agripa. Por otra parte, fue necesaria la regulación del tráfico en la Avenida El Lago tras el desacoplamiento de un tractocamión con mercancía de material de construcción que obstaculizó la calzada.

A su vez, en la calle Eduardo Hernández Pacheco, se instruyeron diligencias por un atropello leve, que no ocasionó lesiones, a una persona que cargaba objetos personales.

Pruebas de alcoholemia

En paralelo a estas intervenciones, los agentes de policía realizaron un total de 18 pruebas preventivas de alcoholemia, de las cuales dos de ellas superaron la tasa máxima de alcohol permitido, 0,30 mg/l.