Mérida llevará la gran final del Mundial a la plaza de España con pantalla, música y animación

La Plaza de España de Mérida se teñirá de rojo para apoyar a la selección. Con motivo de la final del Mundial de Fútbol celebrada el 19 de julio en Nueva Jersey, el Ayuntamiento de Mérida pone a disposición de los vecinos una pantalla en el centro de la ciudad para disfrutar del enfrentamiento entre España y Argentina.

El domingo a partir de las 20.00 horas, la céntrica plaza emeritense contará con actividades musicales y animación como previa hasta el inicio del partido, con un ambiente para todas las edades, con entrada libre y gratuita.

El consistorio recuerda que no estará permitido acceder con botellas ni vasos de cristal con el objetivo de facilitar un encuentro seguro para todos. De esta manera, los establecimientos dispensarán las consumiciones en vasos de plástico. Además, se dispondrá de contenedores de basura ubicados por distintos puntos de la plaza y se instalarán servicios portátiles a disposición del público.

La semifinal

El ambiente vivido en la semifinal del 14 de julio, evidenció las ganas de la población de vivir estos momentos de manera conjunta. El Parque de las Siete Sillas se convirtió en un punto de encuentro para aficionados del deporte, familiares y amigos, que compartieron los nervios, la emoción y celebración del partido.

Vídeo | Así vive Mérida la semifinal del Mundial / El Periódico Extremadura

Una experiencia que se trasladará este domingo a la Plaza de España, donde los aficionados podrán reunirse de nuevo para compartir esa emoción y nervios ante la final. Por su parte, el ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad y colaboración de los ciudadanos para que el evento se desarrolle con normalidad y seguridad y todos los asistentes puedan disfrutar acompañando a la selección.