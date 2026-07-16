Mérida reabre el pabellón Guadiana tras una reforma integral con nuevas pistas y vestuarios

El pabellón del Complejo Polideportivo Guadiana de Mérida vuelve a estar disponible para clubes, deportistas y vecinos tras una reforma integral en la que el ayuntamiento ha invertido 820.000 euros. La actuación ha modernizado tanto la pista principal como los vestuarios, las dependencias comunes y las instalaciones exteriores, además de incorporar nuevos sistemas de eficiencia energética, seguridad y accesibilidad.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha visitado este jueves el recinto acompañado por la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, y el delegado de Deportes, Antonio Marín. Las obras han sido ejecutadas por la empresa Sendín Pavimentos y Abastecimientos y su finalización permite recuperar uno de los principales espacios deportivos del Polígono Nueva Ciudad.

Pistas de tenis con césped artificial. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Rodríguez Osuna ha defendido durante la visita que "el acceso al deporte y a una vida saludable no puede depender del barrio en el que se viva". También ha señalado que el consistorio continúa renovando las instalaciones deportivas y mejorando los servicios públicos en todas las zonas de la ciudad.

La inversión, ha explicado el alcalde, supone "mucho más que una obra", porque se traduce en "más salud, más convivencia y más oportunidades para los vecinos y vecinas de Mérida". El pabellón dispone ahora de unas instalaciones adaptadas a las necesidades actuales y preparadas para albergar entrenamientos, competiciones y diferentes eventos deportivos.

Mejoras

Una de las principales actuaciones ha sido la reconstrucción integral de la zona de vestuarios, que se ha adaptado a los criterios de accesibilidad. Estos espacios cuentan con nuevas instalaciones de agua fría y caliente sanitaria, iluminación, ventilación forzada y un aseo accesible.

La pista principal también ha experimentado una importante transformación. El parqué ha sido recuperado mediante trabajos de lijado, barnizado y pintado, mientras que el equipamiento deportivo ha sido actualizado para ajustarse a la normativa vigente. Se han instalado nuevas canastas suspendidas, tableros fijos y cortinas ignífugas para separar los distintos espacios de juego.

Interior de las instalaciones del pabellón deportivo Guadiana. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

La instalación incorpora además un videomarcador de cuatro metros de longitud destinado a competiciones y eventos. A ello se suma la renovación de la señalética y de la imagen corporativa, así como la mejora de los accesos peatonales y rodados, que cuentan con nuevos espacios accesibles, iluminación y mobiliario.

La reforma ha incluido distintas medidas para reducir el consumo energético del complejo. La iluminación de la pista principal y de las pistas de tenis ha sido sustituida por tecnología LED de última generación y se han instalado placas fotovoltaicas y sistemas de aerotermia para producir agua caliente sanitaria.

Los vestuarios y las zonas comunes disponen ahora de sensores de presencia para optimizar el gasto eléctrico. La pista principal cuenta, además, con un sistema profesional de control y regulación de la iluminación, que permitirá adaptar la intensidad de la luz a las necesidades de cada entrenamiento, competición o actividad.

En materia de seguridad se ha renovado por completo el sistema de protección contra incendios. El pabellón dispone de una nueva central de alarma, señalización e iluminación de emergencia y equipos de extinción distribuidos por toda la instalación.

Pista de tenis

La intervención también se ha extendido a la zona exterior del complejo. El Ayuntamiento ha renovado el pavimento de todas las pistas de tenis y ha colocado nuevos postes y redes. Una de ellas cuenta ahora con césped artificial, una superficie que, según ha destacado Rodríguez Osuna, es novedosa dentro del conjunto de instalaciones deportivas municipales.

La reapertura se ha retrasado respecto a las previsiones iniciales debido a los daños ocasionados por las borrascas del pasado invierno. Durante la ejecución de las obras fue necesario sustituir íntegramente la cubierta de policarbonato del pabellón, una actuación que no estaba incluida inicialmente en el proyecto.

El alcalde ha explicado que esta intervención "sobrevenida" prolongó los plazos, aunque ha permitido aumentar la seguridad del edificio y mejorar la entrada de luz natural en la pista principal.

La reforma del pabellón Guadiana forma parte del Plan Municipal de Mejora de Infraestructuras Deportivas, al que el consistorio ha destinado más de 2,5 millones de euros. Este programa ha permitido actuar en los pabellones Guadiana, Diocles, Abadías, La Paz, Nueva Ciudad y La Antigua, además de en el circuito de motocross de Royanejos y en la pista de atletismo de Diocles.

Con la reapertura del pabellón Guadiana, el ayuntamiento da por culminado este plan de renovación de las principales instalaciones deportivas municipales. Rodríguez Osuna ha asegurado que su prioridad continúa siendo "devolver a las barriadas de Mérida todo lo que la ciudad les debe" y ha reafirmado la apuesta municipal por el deporte y el bienestar de la ciudadanía.