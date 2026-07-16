Mérida renueva el servicio que asesora a emprendedores tras ayudar a crear 1.628 empresas

El Punto de Acompañamiento Empresarial de Mérida continuará prestando servicio durante 2026 y 2027 tras la renovación del convenio entre la Junta de Extremadura y el ayuntamiento. El acuerdo, publicado este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), permitirá mantener la atención a emprendedores, autónomos y empresas desde las instalaciones municipales de la calle Pío Baroja.

El centro funciona desde 2012 y, durante este periodo, atendió a más de 8.000 personas, realizó más de 26.000 asesoramientos y contribuyó a la creación de 1.628 empresas. Estos resultados llevaron a las dos administraciones a prolongar una colaboración dirigida tanto a facilitar la puesta en marcha de nuevos negocios como a favorecer el crecimiento de los ya existentes.

El servicio permitirá elaborar planes de empresa, realizar los trámites necesarios para la constitución de sociedades y orientar a los usuarios sobre financiación y ayudas públicas. También ofrecerá apoyo en innovación, competitividad, internacionalización, expansión comercial y búsqueda de nuevos mercados.

La atención se concentrará en el Centro Empresarial y Nuevas Tecnologías, donde se habilitarán despachos, salas de formación y espacios de trabajo compartido. El convenio contempla además locales equipados en los que los promotores podrán desarrollar sus ideas de negocio de manera tutelada durante sus primeras etapas.

Servicios

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital financiará el acuerdo con 40.000 euros. La cantidad se repartirá en dos pagos de 20.000 euros: el primero se abonará de forma anticipada tras la firma y el segundo durante el primer trimestre de 2027, una vez justificadas las actividades y los gastos correspondientes.

El consistorio se encargará de poner a disposición del servicio las instalaciones y asumirá la coordinación del centro, la vigilancia, la limpieza y el mantenimiento. También deberá desarrollar un programa de actividades formativas dirigido a emprendedores, trabajadores autónomos y empresas.

Por su parte, la Junta prestará el asesoramiento técnico especializado y aportará las herramientas necesarias para tramitar la creación de empresas y realizar el seguimiento de subvenciones. También organizará acciones formativas, encuentros entre expertos y emprendedores, sesiones de trabajo en red y, al menos, una campaña para dar a conocer los recursos disponibles.

El acuerdo fija como objetivo que cada año esté ocupado al menos el 60% de los espacios destinados a la incubación de empresas innovadoras. El ayuntamiento tendrá que acreditar igualmente la organización de cursos, seminarios y jornadas de capacitación, además de justificar gastos por un mínimo de 20.000 euros en cada ejercicio.

Posibilidad de prórroga

Una comisión integrada por representantes de la Junta y del ayuntamiento supervisará el cumplimiento del convenio y se reunirá, como mínimo, una vez al año. Entre sus funciones estarán evaluar las actividades, resolver posibles problemas de interpretación y adoptar las decisiones necesarias para garantizar el funcionamiento del servicio.

El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, aunque incluirá las actuaciones desarrolladas desde el 1 de enero de 2026. Antes de que termine ese plazo, las dos administraciones podrán aprobar una prórroga de hasta dos años adicionales, condicionada a la disponibilidad presupuestaria.