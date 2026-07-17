Más autonomía para las personas con discapacidad en Mérida con 50.000 euros en ayudas

El Ayuntamiento de Mérida ha aprobado la convocatoria anual de subvenciones destinadas a financiar proyectos de vida independiente y programas de asistencia personal para personas con discapacidad. Las ayudas cuentan con una dotación total de 50.000 euros, repartidos a partes iguales entre ambas líneas.

La convocatoria, impulsada por la Delegación de Accesibilidad Universal e Inclusión, reserva 25.000 euros para proyectos de vida independiente y otros 25.000 euros para iniciativas de asistencia personal.

El objetivo es apoyar la labor de las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actuaciones dirigidas a que las personas con discapacidad puedan construir su propio proyecto de vida, tomar sus propias decisiones y participar plenamente en la comunidad, de acuerdo con los principios de autonomía personal y vida independiente.

Las ayudas permitirán financiar proyectos relacionados con viviendas para la vida independiente, apoyos en el entorno comunitario, ocio inclusivo, formación para la autonomía y actividades destinadas a facilitar el desarrollo de la vida cotidiana.

Cartel proyectos vida independiente. / Ayuntamiento de Mérida

La convocatoria se publicará próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz. A partir del día siguiente a su publicación, las entidades interesadas dispondrán de un plazo de 15 días naturales para presentar sus solicitudes.

Las subvenciones se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. Para su adjudicación se valorarán la calidad técnica de los proyectos, su impacto en la autonomía de las personas beneficiarias, el enfoque centrado en la persona y la viabilidad de las propuestas.

Autonomía personal y vida independiente

El portavoz municipal, Julio César Fuster, ha destacado la importancia de esta iniciativa para ampliar la autonomía de las personas con discapacidad y favorecer su participación en la vida social y comunitaria.

Fuster ha señalado que este apoyo económico permitirá impulsar proyectos que faciliten la vida independiente y el acceso al ocio, la formación y la cultura. También posibilitará que las personas beneficiarias puedan contar, en función de sus necesidades, con el apoyo de un asistente personal.

El consistorio de la capital regional reafirma así su compromiso con la igualdad de oportunidades y con la promoción de una vida autónoma para las personas que necesitan apoyos, con el fin de que puedan desarrollar una vida plena e integrada en la comunidad.