Suceso
Un joven de 23 años, herido con politraumatismos tras salirse de la A-5 en Mérida
El afectado fue trasladado al Hospital de Mérida en estado "menos grave"
Un joven de 23 años resultó herido con politraumatismos este viernes tras sufrir una salida de vía cuando circulaba por la autovía A-5, dentro del término municipal de Mérida.
El accidente de tráfico se produjo pasadas las 10.00 horas a la altura del punto kilométrico 348, según informó el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.
Hasta el lugar del siniestro se desplazó una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, una dotación del parque de bomberos de Mérida, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y un equipo de conservación de carreteras de la A-5.
El joven fue atendido inicialmente por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado al Hospital de Mérida, donde ingresó con politraumatismos y en estado "menos grave".
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