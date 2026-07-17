El legado de Roma vuelve a unir Mérida e Irún a través del arte

El pasado romano que comparten Mérida e Irún ha vuelto a acercar a ambas ciudades, esta vez mediante el arte y la cerámica contemporánea. El alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, ha participado este viernes en la inauguración de la exposición "Ars Fatum. Presencias", instalada en el Museo Romano Oiasso de la localidad guipuzcoana.

La muestra reúne diferentes piezas de la colección creada por el taller artesano Terracota Mérida y el diseñador Samuel López-Lago, en un proyecto que conecta la creación artística actual con el imaginario, los símbolos y la herencia cultural del mundo romano.

La exposición ha sido posible gracias a la colaboración entre el Museo Oiasso, el Ayuntamiento de Irún, el Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y el Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida.

En el acto inaugural también han participado el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, y el director gerente del consorcio del certamen, Pedro Blanco.

Dos ciudades marcadas por Roma

Durante su intervención, Rodríguez Osuna ha puesto en valor los lazos históricos y culturales que unen a Mérida e Irún. El alcalde ha recordado que Augusta Emerita fue la capital de la provincia romana de Lusitania, mientras que Oiasso desempeñó un papel estratégico en el norte del Imperio Romano.

Aunque separadas por cientos de kilómetros, ambas ciudades conservan un importante patrimonio arqueológico y comparten el objetivo de recuperar, divulgar y acercar su pasado romano a la ciudadanía.

Rodríguez Osuna ha defendido que estos vínculos históricos continúan fortaleciéndose en la actualidad mediante la cultura, el turismo y los proyectos desarrollados conjuntamente por sus instituciones.

El regidor emeritense ha mostrado su satisfacción por la colaboración entre las que ha denominado "las ciudades hermanas de Mérida e Irún" y ha expresado su deseo de seguir estrechando las relaciones culturales e institucionales entre ambos municipios.

La importancia del turismo vasco

El alcalde también ha destacado la relevancia que tiene el País Vasco para el turismo de Mérida, ya que numerosos visitantes procedentes de esta comunidad autónoma eligen la capital extremeña para conocer su conjunto monumental y asistir a las representaciones del Festival Internacional de Teatro Clásico.

Según ha señalado, "muchísimos visitantes" vascos viajan cada año a Mérida, que también se ha convertido en una parada habitual para quienes recorren la península entre el norte y el sur.

Esta conexión turística, ha explicado, abre nuevas posibilidades para desarrollar iniciativas comunes y reforzar el intercambio cultural entre Extremadura y el País Vasco.

Emerita Lvdica como ejemplo

Rodríguez Osuna ha dedicado parte de su intervención al crecimiento de las recreaciones históricas como herramienta para divulgar el patrimonio y conseguir que la ciudadanía se acerque al pasado de una manera participativa.

Como ejemplo, ha mencionado Emerita Lvdica, la fiesta recreacionista romana de Mérida, que nació hace quince años impulsada por colectivos ciudadanos y que se ha consolidado como uno de los principales acontecimientos del calendario cultural y turístico de la ciudad.

El alcalde ha animado a Irún a continuar promoviendo actividades de recreación relacionadas con Oiasso, la antigua ciudad romana sobre la que se asienta la localidad guipuzcoana, como una fórmula para recuperar su legado histórico y reforzar su proyección cultural.

También ha reconocido la labor de las asociaciones que trabajan para "recuperar el pasado glorioso de nuestras ciudades" y ha agradecido la participación de los colectivos emeritenses presentes durante estos días en las actividades organizadas en Irún.

La cerámica emeritense viaja al norte

La exposición inaugurada en el Museo Oiasso tiene como protagonistas las creaciones de Samuel López-Lago y Terracota Mérida, cuyas piezas reinterpretan desde una mirada contemporánea diferentes elementos vinculados con la cultura clásica.

Rodríguez Osuna ha destacado el trabajo desarrollado por el diseñador y el taller artesano y ha señalado que sus creaciones se han convertido en un referente artístico dentro y fuera de Mérida.

A su juicio, proyectos como "Ars Fatum. Presencias" contribuyen a proyectar la imagen de la capital extremeña en el ámbito nacional e internacional, al tiempo que muestran cómo la artesanía y el diseño pueden servir para actualizar y divulgar el patrimonio romano.

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El alcalde ha cerrado su intervención expresando su intención de seguir fortaleciendo las relaciones entre Mérida e Irún mediante iniciativas que pongan en valor su historia común, favorezcan el intercambio cultural y permitan que ambas ciudades construyan nuevos proyectos a partir de su legado.