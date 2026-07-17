Seguridad vial
Los futuros policías de Mérida salen a la calle para formarse con controles reales de tráfico
La formación incluye comprobaciones de permisos, seguros e ITV en el puente Lusitania, el recinto ferial y Las Tres Fuentes
Laura Morales Montero
Los agentes en prácticas de la Policía Local de Mérida han participado durante los últimos días en controles preventivos de tráfico desarrollados en distintos puntos de la ciudad, como los dos extremos del puente Lusitania, la rotonda del recinto ferial y, durante la jornada de este viernes, la glorieta de Las Tres Fuentes.
Durante estos dispositivos, los futuros policías locales han detenido distintos vehículos para efectuar comprobaciones rutinarias de la documentación obligatoria, entre ellas el permiso de circulación, el carné de conducir, el seguro del vehículo y la vigencia de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
Controles rutinarios
La participación en este tipo de operativos permite a los agentes en formación avanzar en su proceso de aprendizaje mediante situaciones reales y bajo la supervisión de miembros de la Policía Local. De este modo, pueden familiarizarse con los procedimientos relacionados con la seguridad vial, la vigilancia del tráfico y el cumplimiento de la normativa vigente.
Estos controles tienen también una importante función preventiva, ya que permiten detectar vehículos que circulan sin seguro, con la ITV caducada o con deficiencias que pueden comprometer la seguridad. Además de evitar posibles sanciones, mantener la documentación y el vehículo en regla resulta esencial para reducir riesgos y garantizar una circulación más segura tanto para conductores como para peatones.
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