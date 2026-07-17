Santi Amaro vuelve a por la Alcaldía de Mérida con el respaldo de Feijóo

Santiago Amaro Barril volverá a ser el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Mérida en las elecciones municipales de 2027. El actual portavoz popular en el Ayuntamiento ha anunciado este viernes su candidatura a través de sus redes sociales, donde ha avanzado que será presentada oficialmente este sábado por el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, en Santiago de Compostela.

“Tengo algo importante que contarte”, comienza el mensaje publicado por Amaro. El dirigente popular explica que afronta esta nueva etapa “con más ilusión, fuerza y compromiso que nunca” y agradece la confianza depositada en él tanto por el Partido Popular como por Feijóo y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

“Afronto este reto con más ilusión, fuerza y compromiso que nunca para construir la Mérida que merecemos. ¡Vamos a por todas!”, concluye en su publicación.

La elección de Amaro forma parte de la estrategia nacional del PP para las elecciones municipales de mayo de 2027. El partido ha incluido oficialmente al portavoz emeritense en su listado de candidatos a las capitales de provincia y a las capitales autonómicas. Feijóo reunirá este sábado en Santiago de Compostela a los aspirantes en un acto que servirá como puesta de largo de las candidaturas populares.

Será la segunda ocasión consecutiva en la que Santiago Amaro encabece la lista del PP al Ayuntamiento de Mérida. En las elecciones municipales de 2023, su candidatura consiguió seis concejales, mientras que el PSOE alcanzó los 14 representantes y mantuvo la mayoría absoluta. Amaro ejerce durante esta legislatura como portavoz del Grupo Municipal Popular, que constituye la principal fuerza de la oposición.

El dirigente popular también preside desde enero de 2024 la gestora local del PP de Mérida, responsabilidad para la que fue ratificado por unanimidad por la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo Provincial del partido.

Del césped a la política

Nacido en 1981 y profundamente vinculado al mundo del deporte, Santi Amaro fue futbolista profesional entre 2000 y 2014. A lo largo de su trayectoria militó en equipos como el Mérida, el Alavés, el Extremadura, el Badalona, el Pontevedra y el Cacereño. Posteriormente desarrolló su carrera como entrenador en clubes como el Pueblonuevo, el Mérida y el Aceuchal, además de trabajar con la selección extremeña de fútbol.

Cuenta con la licencia de entrenador profesional UEFA Pro y también ha ejercido como profesor en la Escuela de Entrenadores de la Federación Extremeña de Fútbol. Antes de asumir responsabilidades institucionales, desarrolló igualmente una actividad profesional como autónomo en el sector del comercio.

Amaro entró en el Gobierno autonómico en agosto de 2023 como director general de Jóvenes y Deportes. Tras la reorganización de la Junta realizada en mayo de 2026, fue nombrado director general de Deportes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, cargo que ocupa actualmente.

Su nueva candidatura confirma la apuesta del PP por mantener al frente del proyecto municipal a quien durante esta legislatura ha compatibilizado sus responsabilidades en la Junta con la portavocía popular en el Ayuntamiento. La presentación de este sábado supondrá el inicio formal de su segundo intento por alcanzar la Alcaldía de la capital extremeña.