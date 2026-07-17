Así cambiará el sociosanitario de Mérida: nuevas camas, sofás, televisores y 219 taquillas

El Centro Sociosanitario Adolfo Díaz Ambrona de Mérida afrontará una amplia renovación de su mobiliario con una inversión de 518.740 euros, IVA incluido. La Junta de Extremadura ha definido el equipamiento que se distribuirá por las distintas dependencias del complejo situado en la carretera de Valverde, con actuaciones que abarcan tanto los espacios destinados a los usuarios como las zonas de trabajo, almacenamiento y descanso del personal.

El suministro correspondiente a Mérida constituye el primer lote de un contrato que también incluye mobiliario para el Centro de Referencia Nacional de Atención a Enfermos de ELA, ubicado en la residencia Cervantes de Cáceres. En el caso del centro emeritense, el presupuesto estimado sin impuestos asciende a 428.711 euros, a los que se suman algo más de 90.000 euros de IVA.

Entre las partidas más numerosas destacan las 219 taquillas individuales para los vestuarios, que estarán dotadas de separadores para la ropa limpia y sucia, estantes, barras para colgar y cerraduras. A ellas se suma un bloque adicional de ocho compartimentos, quince bancos con repisa para el calzado y varios percheros murales.

Otra de las grandes partidas será la instalación de 122 cuerpos de armario ropero modular, adaptados a los huecos disponibles en las zonas de lencería y ropero. También se incorporarán 29 estanterías metálicas de seis niveles, seis mesas centrales de acero inoxidable y otra mesa de mayores dimensiones destinada a las áreas de almacén, limpieza y tratamiento de ropa.

Nuevos sofás, televisores y mobiliario exterior

La renovación llegará igualmente al vestíbulo, la sala de visitas familiares y las salas de estar. El centro recibirá diferentes conjuntos modulares de sofás, siete sofás de tres plazas, doce sillas tapizadas con apoyabrazos, seis sillones individuales y más de una treintena de mesas auxiliares y de comedor.

Estas dependencias contarán además con siete televisores inteligentes de 65 pulgadas, seis de ellos instalados mediante soportes murales y otro vinculado a la sala de reuniones. El equipamiento de esta última estancia se completará con una mesa modular de unos 4,8 metros de longitud, catorce sillas apilables, un aparador con cerradura y un soporte móvil que permitirá colocar un monitor en una cara y utilizar la otra como pizarra.

Para los patios se adquirirán 32 sillas apilables con brazos y ocho mesas preparadas para soportar la exposición al sol y la humedad. Los pasillos de espera de las consultas tendrán, por su parte, diez bancadas de tres asientos con una mesa auxiliar integrada.

Camas articuladas

El contrato incorpora también equipamiento específicamente asistencial. Una de las partidas contempla seis camas articuladas eléctricas de tipo ‘cota cero’, capaces de descender prácticamente hasta el nivel del suelo para reducir el riesgo de lesiones en caso de caída. Estarán dotadas de cuatro planos articulados, barandillas, ruedas con freno y posiciones de Trendelenburg y Antitrendelenburg.

A ello se añaden dos carros de medicación, uno con capacidad para 40 bandejas semanales y otro para 60, así como veinte sillones relax manuales destinados a espacios de descanso. El estar de enfermería contará con otros doce sillones, cuatro mesas redondas, dieciséis sillas apilables y cuatro televisores de 43 pulgadas con soportes orientables.

Equipamiento para consultas y trabajadores

Los despachos médicos, de enfermería y administrativos recibirán mesas electrificadas, cajoneras, armarios, sillas operativas y asientos para visitas. El recuento global incluye 65 sillas de oficina con respaldo de malla y brazos regulables, además de 57 reposapiés.

Los cuatro botiquines previstos tendrán mesas de trabajo, cajoneras, armarios adaptados a las dimensiones disponibles y frigoríficos bajo encimera. También se renovará el mobiliario de los controles de enfermería, el despacho de las encargadas, las zonas administrativas y los office de los comedores.

La actuación se extiende incluso a los baños y elementos auxiliares. Se instalarán 41 espejos de metacrilato en los baños de las habitaciones, 164 perchas de acero y 15 unidades de cada uno de los principales accesorios para los aseos comunes: dispensadores de papel higiénico, toallas y jabón, papeleras con pedal y espejos murales.

Todo el material deberá ser nuevo de fábrica. El precio incluirá el transporte, la descarga, el montaje, la instalación en su ubicación definitiva y, cuando sea necesario, la retirada del mobiliario sustituido y la gestión de los residuos. La empresa adjudicataria tendrá un plazo máximo de cinco meses desde la formalización del contrato y deberá ofrecer una garantía mínima de tres años. El suministro todavía deberá superar el procedimiento de contratación y adjudicación antes de comenzar a instalarse.