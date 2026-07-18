Encuentro intercultural
Mérida convierte los oficios en un puente de bienvenida para los niños saharauis
El alumnado de la Escuela Barraeca compartió juegos, aprendizajes y experiencias con los menores del programa "Vacaciones en paz"
Laura Morales Montero
El alumnado de la Escuela Barraeca de Mérida recibió ayer en el Centro Municipal de Formación "La Calzada" a los niños y niñas saharauis que pasan el verano en Extremadura gracias al programa "Vacaciones en paz".
La actividad reunió a los estudiantes de la escuela municipal con los menores acogidos por familias extremeñas a través de la Asociación NUR Saharaui Extremadura y la Asociación Sáhara Mérida.
La delegada de Formación para el Empleo del Ayuntamiento de Mérida, Pilar Amor, explicó que la jornada se diseñó con el objetivo de favorecer la integración de los menores en la ciudad, dar visibilidad al programa y crear un espacio en el que pudieran aprender y disfrutar compartiendo experiencias personales.
Cuatro especialidades formativas
Durante el encuentro, el alumnado de las cuatro especialidades formativas de la Escuela Barraeca mostró, mediante juegos y actividades prácticas, las distintas profesiones y oficios que está aprendiendo.
La iniciativa forma parte del proyecto de aprendizaje y servicio "Integrando culturas, afianzando personas, mejorando sociedades", con el que el alumnado aplica los conocimientos adquiridos mientras participa en acciones de carácter social.
La jornada permitió acercar a los menores saharauis a la actividad formativa desarrollada en la escuela y fomentar la convivencia, el intercambio cultural y el conocimiento mutuo entre todos los participantes.
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