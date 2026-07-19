Adiós a la señora Nati, el rostro amable que siempre estuvo al servicio de la Concatedral de Mérida

La comunidad cristiana de Mérida despide con profundo pesar a la señora Nati, una de las colaboradoras más queridas de la Concatedral de Santa María. Su fallecimiento ha dejado un importante vacío entre quienes compartieron con ella años de celebraciones, trabajo diario y vida cofrade en el templo emeritense.

Nati ya ha recibido sepultura, después de que familiares, allegados y miembros de la comunidad religiosa le dieran el último adiós en la Concatedral. Tras la despedida, permanece el recuerdo de una mujer cuya vida estuvo marcada por la entrega, la cercanía y una permanente disposición para ayudar a los demás.

La concatedral de Santa María, de Mérida, en imágenes / Javier Cintas

La Real Hermandad y Cofradía Infantil ha mostrado públicamente su tristeza por la pérdida mediante un emotivo mensaje que comienza con unas palabras sencillas, pero cargadas de sentimiento: "Descansa en paz, querida Nati".

La corporación la recuerda como una mujer siempre atenta a las necesidades de quienes la rodeaban. "Siempre entregada. Siempre dispuesta, a cualquier hora del día, para todo aquel que te necesitara. Siempre con una palabra amable, una sonrisa y el corazón abierto", expresa la hermandad.

Parte del alma de la Concatedral

La cofradía asegura que Nati fue "parte del alma de nuestra Concatedral" y subraya la huella imborrable que deja entre quienes tuvieron la suerte de conocerla. Su presencia, ligada durante años al día a día del templo, la convirtió en una figura entrañable para la comunidad religiosa emeritense.

En su despedida, la hermandad ha encomendado su alma al Señor con la esperanza de que Nuestra Señora del Rosario haya tomado su mano para conducirla hasta su presencia, donde, según recoge el mensaje, aguarda el premio eterno para quienes hicieron del servicio a los demás una forma de vida.

"Gracias por tanto. Descansa en la paz del Señor", concluye el mensaje con el que la Real Hermandad y Cofradía Infantil ha querido rendir homenaje a la señora Nati.