El comercio de Mérida celebra la tasa Shein: "Siempre juegan con ventaja"

«Me parece muy bien que se aplique una tasa , ellos siempre juegan con ventaja». La percepción de Roberto ‘El Italiano’, dueño de un comercio emeritense con 30 años de experiencia, resume la reacción del comercio local ante la nueva tasa impulsada por la Unión Europea, que elimina la exención aduanera para pedidos de menos de 150 euros en plataformas como Shein, Aliexpress y Temu. Un cambio que puede afectar a los consumidores, pero que podría favorecer a un sector muy tocado por diversas causas.

Desde el 1 de julio de 2026 hasta, en principio, el mismo día del año 2028, para los envíos procedentes de terceros países cuyo valor no superen los 150 euros, se implanta un arancel de tres euros por categoría de artículo. Con esta medida, la Unión Europea busca una mayor recaudación de derechos de importación, una competencia justa entre empresas europeas y menos fraude aduanero.

Cada vez más, la compra online se ha convertido en una opción preferente entre los consumidores gracias a sus precios más competitivos, la gran variedad de productos de los que disponen y la facilidad de poder comprar sin salir de casa. «La gente al final tiene lo que tiene y si ven algo más barato, pues tienen que elegirlo», señala Daniel Rosa, gerente de la tienda y estudio ‘Tribal’. «Al final estas medidas empeorará al cliente final», añadía.

Daniel Rosa, Tribal Mérida. / Javier Cintas

Menos público en la calle

Algunos de los locales de Mérida si que han sido conscientes de la llegada de estas plataformas de venta online. Josefa Rincón, de la tienda de ropa ‘Rosa Blanca’ , admite que sí se ha visto afectada por la venta tan barata de Shein o Temu, y que por consecuencia la gente sale menos a la calle.

Por otra parte, Roberto ‘El Italiano’ reconoce que no sufre tanto la venta de estas plataformas, ya que su género es de productos de diario que no sabe «hasta que punto es conveniente pedirla por ahí». Pero sí reafirma que aunque él no sufra de manera directa las consecuencias de la venta online, muchos otros locales de la ciudad sí que sufren bastante. Asimismo, Daniel reconoce que en la época navideña si se nota esa venta online y que por consecuencia de esto no van a «volver a ser lo que eran nunca».

Una ventaja de realidad

Pero la imposición de estas aduanas no solo afecta al aumento del precio final del paquete que pagan los consumidores, sino que también plantea diferentes preguntas entre los dueños y trabajadores dedicados al comercio local. ¿Serán estas medidas suficientes para reducir las ventajas que estas plataformas tienen ante las tiendas físicas? ¿Volverán los consumidores a apostar por los negocios de la ciudad o aún así seguirán predominando la comodidad que da comprar desde el sofá?

Josefa Rincón, Rosa Blanca Mérida. / Javier Cintas

A través de experiencias de los consumidores, Josefa, que tiene una tienda de moda para mujeres, lo tiene muy claro. La experiencia de compra que ella ofrece es mucho más sencilla que la de las distintas plataformas. En su caso, tienen un asesoramiento con las prendas, además de que puedes verlas, tocarlas y probártelas. «Esa ventaja de realidad que en internet no tienes, ya que en la mayoría de estos marketplace, lo que te llega es muy distinto a lo que pides», señala. Asimismo, destaca la facilidad y rapidez con el cambio y las devoluciones de las prendas, que son una de las ventajas que el comercio local ofrece.

El valor de lo personal

Ante la inmediatez de un clic y la posibilidad de tener al alcance miles de productos, los comerciantes defienden el valor de lo personal, del buen trato con la clientela y la facilidad de la compra física. Roberto explica que en su negocio, puedes llevarte un producto de decoración para probarlo en tu casa y devolverlo si no es lo que buscabas, acción que por Shein o Aliexpress se vuelve más «incómoda».

En la percepción de Daniel, admite que no es el mismo servicio el que se ofrece que el que te dan las plataformas, el asesoramiento personal, la confianza y el trato cara a cara, son las fortalezas que este tipo de negocio te facilita.

Dos millones en ayudas

Los pequeños negocios desempeñan un papel fundamental en la economía ciudadana y por ello en los últimos años las administraciones públicas han puesto distintas iniciativas destinadas a fortalecer y fomentar el consumo en los establecimientos locales.

En el caso de Mérida, el ayuntamiento ha destinado durante el segundo semestre del año dos millones de euros en ayudas para autónomos y pymes de la ciudad. La inversión contempla un millón de euros destinado a los bonos de consumo, de 20 euros, dirigido a ayudar a familias y comercios, y otro millón en apoyos dirigidos a los negocios y autónomos.

Roberto, 'el itliano' Mérida. / Javier Cintas

Dentro de esta apuesta por revitalizar el comercio de la ciudad, en varias ocasiones se ha puesto en marcha la iniciativa ‘Make comercio local cool again’, destinada a acercar a los jóvenes al los establecimientos locales con un lenguaje más actual y cercano a través de redes sociales. «Las instituciones deberían ayudar a los pequeños establecimientos», remarca Roberto. «Si alguien quiere empezar en esto, facilidad de bajarle impuestos, porque somos una pieza fundamental en la sociedad», dice. Opinión a la que se suma Josefa, que demanda la bajada de los impuestos y cuotas que ellos como autónomos pagan.

Por su parte, Daniel destaca la importancia de la inversión local y señala la necesidad de mejorar la zona céntrica de la ciudad. En este sentido, advierte que el centro no debe perder accesibilidad para los ciudadanos. Una situación que, alerta, podría incrementarse con la implantación de la zona de bajas emisiones.

Un apoyo para los mayores

El comercio local no solo se mide en ventas, sino en las relaciones que crea. Para muchos mayores, la tienda cercana significa mantener una rutina y sentirse parte de la ciudad. El objetivo es que las nuevas generaciones sean conscientes de la importancia de estos negocios para mantener llena de vida las calles.