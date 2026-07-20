Últimos días en Mérida para no perder las ayudas de hasta 90 euros para material escolar

La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Mérida ha recordado que el próximo viernes, 24 de julio, finalizará el plazo de subsanación de las solicitudes que han sido denegadas provisionalmente en la convocatoria de ayudas para material escolar del curso 2026/2027.

El periodo, abierto desde el pasado 13 de julio, permite que las familias afectadas puedan presentar la documentación pendiente o incompleta y corregir las deficiencias detectadas en sus solicitudes.

Una vez concluido el plazo y revisada toda la documentación aportada, la Delegación de Educación publicará la resolución definitiva el próximo 21 de agosto. El listado podrá consultarse en el apartado de Educación de la página web municipal y en el tablón de anuncios del consistorio de la capital extremeña.

Material escolar a la venta en una papelería. / El Periódico Extremadura

Hasta 90 euros por alumno

La convocatoria está dirigida a alumnos de entre 3 y 16 años y cuenta con un presupuesto máximo de 30.000 euros. La cuantía concedida no podrá superar los 90 euros por beneficiario.

En caso de que el importe total de las ayudas aprobadas supere el presupuesto disponible, la cantidad se distribuirá de forma proporcional. Así, cada estudiante recibirá el resultado de dividir los 30.000 euros entre el número total de ayudas concedidas.

Una vez publicado el listado definitivo, los beneficiarios dispondrán de un plazo máximo de 20 días para acudir a las librerías adheridas y solicitar la factura correspondiente, un trámite necesario para poder retirar el material escolar por el importe concedido.

115 ayudas concedidas provisionalmente

De forma provisional, el Ayuntamiento ha concedido ayudas a 115 alumnos de las 465 solicitudes recibidas, lo que representa aproximadamente el 25% del total de peticiones presentadas.

Estas ayudas municipales complementan las becas para libros de texto concedidas por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura y buscan facilitar que los escolares puedan comenzar el próximo curso con todo el material necesario.

Las bases de la convocatoria, la documentación pendiente, los datos de las solicitudes y el listado provisional pueden consultarse en la página habilitada por el ayuntamiento: https://merida.es/ayudas-material-escolar.