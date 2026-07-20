Celebración por todo lo alto
La plaza de España, más de España que nunca: Mérida celebra a manguerazos la segunda estrella
Miles de aficionados festejaron la victoria frente a Argentina entre banderas, cánticos y el agua lanzada por los bomberos
La Plaza de España fue ayer más de España que nunca. El corazón de Mérida se convirtió en una inmensa grada al aire libre para acompañar a la selección de Luis de la Fuente en la final del Mundial y terminó desbordado por la alegría después de la victoria frente a Argentina. Miles de aficionados llenaron el centro de la ciudad con camisetas, bufandas y banderas para vivir juntos una noche histórica.
La expectación había comenzado mucho antes del inicio del encuentro. La plaza fue recibiendo a numerosos seguidores hasta quedar abarrotada, mientras la tensión aumentaba con cada jugada. Los cánticos, los aplausos y los gritos de ánimo acompañaron a la selección durante todo el partido, que se siguió con nervios y emoción hasta que el triunfo desató una explosión colectiva de júbilo.
La final también se vivió de forma masiva en otros puntos de la capital extremeña. Muchos bares se llenaron para seguir el encuentro, mientras en las casas se reunieron grupos de amigos y familias alrededor del televisor. Camisetas de la selección, algo de comida y la mejor compañía bastaron para disfrutar de un hito que volvió a situar al fútbol español en lo más alto.
Bomberos
Con el pitido final, la Plaza de España estalló al grito de "¡Campeones!". Los aficionados se abrazaron, saltaron y ondearon sus banderas mientras la música y los cánticos se extendían por todo el centro. Uno de los momentos más llamativos llegó cuando los bomberos desplegaron una manguera para refrescar a la multitud. Lejos de frenar la fiesta, el agua elevó todavía más la euforia entre los asistentes.
La celebración se prolongó durante buena parte de la noche y dejó imágenes para el recuerdo: una plaza teñida de rojo, seguidores empapados, familias celebrando juntas y una ciudad entregada por completo a la Roja. Mérida no escapó de la fiebre por la selección española y convirtió la conquista del Mundial en una de esas noches que permanecen durante años en la memoria colectiva.
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