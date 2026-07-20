Tensión en la celebración
Una pelea entre jóvenes irrumpe en la fiesta por el Mundial de España en Mérida y obliga a intervenir a la Policía
El enfrentamiento se produjo en la plaza de España tras la victoria ante Argentina y uno de los implicados sufrió un corte en una pierna con un cristal
La celebración por la segunda estrella mundial de la selección española vivió unos minutos de tensión en pleno corazón de Mérida. Una pelea entre dos grupos de jóvenes irrumpió en la multitudinaria fiesta que llenaba la plaza de España tras la victoria de La Roja frente a Argentina y obligó a intervenir a varios efectivos de la Policía Local.
El altercado comenzó después de que uno de los implicados sufriera un corte en una pierna con un cristal. El incidente dio paso a una discusión entre ambos grupos que fue subiendo de tono hasta desembocar en un enfrentamiento en medio del concurrido espacio, todavía repleto de aficionados que festejaban el histórico triunfo de España.
Reproches y mensajes amenazantes
Los agentes se desplegaron en la zona, separaron a los contendientes y lograron disolver la pelea antes de que fuera a más. La tensión continuó durante algunos minutos, ya que varios de los jóvenes siguieron intercambiándose reproches y mensajes amenazantes, incluso en presencia de los policías, que mediaron hasta conseguir calmar los ánimos.
La reyerta quedó finalmente reducida a un episodio puntual y la celebración recuperó rápidamente su ambiente festivo. La fiesta continuó con normalidad tanto en la plaza de España como en los pubs y establecimientos del centro de Mérida, donde cientos de aficionados prolongaron una noche histórica por la conquista del segundo Mundial de España.
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