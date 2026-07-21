De Puccini a Ernesto Sevilla: el María Luisa de Mérida despliega una temporada de grandes nombres

El Teatro María Luisa de Mérida reunirá entre septiembre y diciembre una veintena de espectáculos con algunos de los nombres más reconocibles de la escena nacional. La ópera Madama Butterfly, de Giacomo Puccini; el teatro de Alberto San Juan y Emma Ozores; el humor de Ernesto Sevilla y David Suárez y el flamenco de Rancapino Chico y Macarena Ramírez marcarán una temporada abierta a públicos de todas las edades.

La nueva cartelera combinará ópera, teatro, música, flamenco, humor, magia, cine, circo y espectáculos familiares. El delegado municipal de Cultura, Antonio Vélez, ha explicado que el objetivo es consolidar el María Luisa como “un espacio de referencia cultural en Extremadura” mediante una oferta diversa y con propuestas que se alejan de lo habitual.

Vélez ha presentado la programación acompañado por el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto, y por la coordinadora del teatro, Amalia Pérez. El responsable municipal ha destacado que la selección de espectáculos responde a las demandas de los emeritenses y al gusto del gran público.

Gil Soto ha reafirmado el respaldo regional a la actividad cultural de la capital extremeña. “Mérida tiene una oferta cultural muy densa, es una de las ciudades extremeñas con mayor oferta cultural”, ha señalado antes de garantizar que la Junta continuará apoyándola “en la medida de nuestras posibilidades”.

Puccini cerrará la temporada

Una de las grandes citas llegará el 20 de diciembre con la representación de Madama Butterfly, de Giacomo Puccini. Camerata Lírica de España llevará al escenario la trágica historia de Cio-Cio San, una joven geisha que se enamora de un oficial de la Marina estadounidense y termina abandonada.

La ópera aborda el choque entre dos civilizaciones a través del universo íntimo de su protagonista y de su lucha por conservar la dignidad hasta las últimas consecuencias. La producción, que comenzará a las 18.00 horas, estará dirigida artística y escénicamente por Rodolfo Albero.

Presentación de la nueva temporada del Teatro María Luisa, que reunirá una veintena de propuestas de ópera, teatro, música, flamenco, cine y humor. / Ayuntamiento de Mérida

El teatro tendrá también un importante protagonismo durante diciembre. Alberto San Juan presentará el día 12 Autorretrato de un joven capitalista español, una obra personal y política en la que recorre la historia reciente de España desde los últimos años del franquismo hasta las consecuencias de la crisis económica.

Una semana después, el 19 de diciembre, Emma Ozores llegará con El último que apague la luz, una comedia sobre los celos, la monotonía, las contradicciones de la vida en pareja y las estrategias utilizadas para enamorar. La imaginación y la participación del público ocuparán un lugar esencial en el montaje.

Humor, intriga y crítica social

La comedia tendrá un peso destacado con Ernesto Sevilla, que presentará el 7 de noviembre Yo, literal. El actor y humorista mezclará anécdotas personales con reflexiones sobre la tecnología, las relaciones personales y las contradicciones del mundo moderno.

Antes, el 4 de octubre, David Suárez se despedirá de Humor blanco, su espectáculo más oscuro, en el que aborda sus polémicas, el sexo, los juicios y el paso del tiempo. Esta propuesta de humor negro está recomendada para mayores de edad.

El 17 de octubre, Ramón Barea y Patxo Tellería protagonizarán El dilema del corcho, una comedia política que plantea el conflicto ético de un profesor jubilado que debe decidir si acepta un tratamiento médico financiado mediante la donación de un multimillonario al que ha criticado públicamente.

La cartelera incluirá asimismo Asesinato para dos, un musical de misterio en el que dos actores interpretan a trece personajes y tocan el piano en directo; Un viaje sin retorno, con Álex Gadea y Ana Ruiz, y Culpables, de la compañía extremeña Atakama, que revisa con ironía y humor el papel atribuido a las mujeres a lo largo de la historia.

Cuatro sábados de flamenco

El V Festival de Flamenco de Mérida desarrollará parte de su programación en el María Luisa durante cuatro sábados. Macarena Ramírez actuará el 24 de octubre, la Fiesta de la Bulería llegará el día 31, Lucía la Bronce lo hará el 14 de noviembre y Rancapino Chico cerrará el ciclo el 21 de noviembre.

Cartel de la programación del Teatro María Luisa de Mérida para los meses de septiembre a diciembre de 2026. / Ayuntamiento de Mérida

La música se completará con el concierto del pianista cubano Iván Melón Lewis, el 3 de octubre, dentro del ciclo Grandes Pianistas en Mérida, y con homenajes a Luis Miguel, Camilo Sesto y Queen. Siempre Luis Miguel llegará el 19 de septiembre, Siempre Camilo el día 26 y Queen Forever actuará el 5 de diciembre.

Magia, circo y espectáculos familiares

La oferta para todos los públicos incluirá el musical El mundo del revés, el 18 de octubre; el espectáculo de circo, acrobacias y humor Piensa en Wilbur, el 6 de diciembre, y una nueva versión musical de Cenicienta, que podrá verse el 26 de diciembre.

La magia y el mentalismo llegarán el 11 de diciembre con Séance, del extremeño Alfred Cobami, una experiencia inspirada en las antiguas sesiones espiritistas que combinará emociones, recuerdos y fenómenos aparentemente inexplicables.

La temporada comenzará los días 11 y 12 de septiembre, coincidiendo con La Noche del Patrimonio, con varias sesiones de cine inclusivo. El María Luisa acogerá además los días 6 y 7 de octubre una nueva edición de Cine Beat, el festival dedicado a la relación entre el cine y la música.

Los ciclos cinematográficos conservarán su carácter solidario y recaudarán fondos para la Fundación CRIS contra el Cáncer Infantil. El teatro mantendrá también sus descuentos habituales para jubilados, jóvenes y niños, con el propósito de facilitar el acceso a la cultura a diferentes sectores de la población.

La temporada reforzará además la inclusión y la accesibilidad cultural mediante la colaboración con la Fundación ONCE, que permitirá ofrecer experiencias adaptadas a personas con discapacidad visual. El María Luisa contará igualmente con bucle magnético para usuarios con discapacidad auditiva. “Nuestra prioridad es que todo el público pueda disfrutar del María Luisa, que sea más accesible cada día y esté cómodo”, ha subrayado su coordinadora, Amalia Pérez.