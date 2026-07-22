Mérida gana una nueva calle y 65 plazas de aparcamiento junto a la avenida de Extremadura

El Ayuntamiento de Mérida ha iniciado las obras para construir una nueva calle que prolongará Diego María Crehuet y mejorará su conexión con la avenida de Extremadura. La actuación cuenta con una inversión de 850.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto permitirá abrir un nuevo vial entre las calles Pontezuelas y Teniente Flomesta, además de crear 65 plazas de estacionamiento en una zona estratégica para el crecimiento y la movilidad urbana de la ciudad. También se construirá una glorieta en la intersección de Pontezuelas con Diego María Crehuet.

La intervención contempla igualmente trabajos de pavimentación y renovación en diferentes tramos de estas vías. El objetivo es mejorar las conexiones entre distintos puntos de Mérida y facilitar los desplazamientos tanto de los peatones como de los conductores.

Mejoras urbanísticas en la ciudad de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Una conexión entre espacios clave

La apertura de la nueva calle permitirá crear un itinerario más accesible entre el Museo Abierto, el centro histórico y el parque Ciudad de la Infancia, reforzando la comunicación entre estas zonas y la avenida de Extremadura.

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha destacado que el proyecto "no supone únicamente la apertura de una nueva calle", sino que permitirá facilitar los desplazamientos, aumentar las posibilidades de estacionamiento y mejorar la calidad de los espacios públicos.

Fernández ha subrayado además la importancia de continuar avanzando hacia una ciudad "más habitable y cómoda", con actuaciones que repercutan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Las obras incorporarán nuevas zonas verdes, itinerarios accesibles, mejoras en la seguridad de peatones y conductores, iluminación con tecnología LED, pavimentos renovados, una nueva capa asfáltica y mobiliario urbano.