Claudia Abela pone voz a la noche de Mérida con un concierto gratuito en la Alcazaba

Emoción y talento. La terraza del Centro Cultural Alcazaba de Mérida acogerá este viernes, 24 de julio, un concierto gratuito de la joven cantante y compositora emeritense Claudia Abela, una de las voces con mayor proyección del panorama musical regional.

La actuación comenzará a las 21.30 horas y contará con aforo limitado, por lo que será necesario disponer de invitación. Las entradas podrán solicitarse enviando un mensaje directo a través del perfil de Instagram de la artista y recogerse desde este jueves, 23 de julio, en la conserjería del propio centro cultural.

Claudia Abela ha ido construyendo su trayectoria sobre los escenarios extremeños mediante su participación en numerosos acontecimientos musicales y culturales, además de intervenir en diferentes espacios de Canal Extremadura. Una carrera ascendente en la que combina la interpretación de temas propios con versiones de conocidas canciones.

Concierto de Claudia Abela en Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó en 2021, tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. La cantante decidió entonces mostrar su solidaridad con las personas afectadas a través de la música y compuso 'Ríos de fuego', una canción concebida como un canto a la esperanza, la vida y la unión de las familias damnificadas.

En mayo de 2022, la emeritense tuvo la oportunidad de interpretar este tema en dos ocasiones durante un acto institucional de homenaje a la Policía Local de Santa Cruz de La Palma, llevando hasta la isla una composición nacida como muestra de apoyo ante la tragedia provocada por el volcán.

Un 'Pase Prime' para OT 2025

La trayectoria de Claudia Abela dio un nuevo salto en 2025, cuando consiguió mediante las redes sociales un 'Pase Prime' para participar en el casting de 'Operación Triunfo 2025', la última edición del conocido programa musical emitido en Prime Video.

A esta experiencia se suman sus actuaciones en distintos eventos celebrados en Extremadura y su participación en citas tan arraigadas como la Semana Santa de Mérida, durante la que ha interpretado saetas ante diferentes pasos procesionales.

La artista también mantiene una destacada presencia en TikTok, plataforma en la que comparte versiones de canciones y muestra su capacidad vocal ante miles de seguidores. El concierto de este viernes permitirá al público emeritense conocer de cerca su talento a través de una propuesta íntima y emotiva en uno de los espacios culturales de referencia de la ciudad.