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Balance policial

Alcohol, carriles invadidos y coches aparcados embestidos: siete días de intensa siniestralidad vial en Mérida

La capital extremeña registra 16 siniestros sin heridos en siete días, mientras los controles dejan dos positivos y un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial

Policía Local de Mérida, controles rutinarios.

Policía Local de Mérida, controles rutinarios. / Javier Cintas

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Laura Morales Montero

Mérida

Las calles de Mérida han registrado 16 siniestros viales en apenas una semana, entre el 13 y el 19 de julio. Todos los incidentes se saldaron con daños materiales y sin personas heridas, aunque el balance incluye varios impactos contra automóviles estacionados, una invasión del carril contrario y dos conductores que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia.

La vigilancia se intensificó al coincidir los dispositivos de la Policía Local con la campaña especial impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Los agentes practicaron 119 controles preventivos de alcohol, una cifra muy superior a las 18 pruebas efectuadas habitualmente en otras semanas. Dos conductores arrojaron un resultado positivo, con registros de hasta 0,30 miligramos por litro de aire espirado. Además, se instruyó un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial tras detectar a un automovilista que conducía bajo los efectos del alcohol en el puente Lusitania.

Coches aparcados embestidos

Uno de los sucesos más destacados ocurrió en la avenida de las Américas, donde un conductor, que está siendo investigado, chocó contra un turismo que se encontraba correctamente estacionado. En la calle Astorga, en la zona de Las Abadías, otro automovilista que superaba la tasa permitida de alcohol invadió el carril contrario e impactó contra otro vehículo.

La Policía Local también intervino por daños causados a automóviles aparcados en la avenida Juan Carlos I, la calle Pizarro y el parque comercial La Heredad. A estos incidentes se sumó una colisión entre un turismo y un vehículo de movilidad personal (VMP) en la calle Llanos de Olivenza, que únicamente ocasionó desperfectos leves.

Controles en varios puntos de la ciudad

Durante la semana, los agentes establecieron controles en puntos como el puente Lusitania, la glorieta de las Tres Fuentes y el recinto ferial. Además de realizar las pruebas de alcoholemia, comprobaron la documentación obligatoria de conductores y vehículos, entre ella el permiso de conducir, el seguro y la vigencia de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

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El balance vuelve a poner el foco en los riesgos de combinar alcohol y conducción, así como en la necesidad de mantener la atención y respetar los carriles de circulación. Pese a los 16 siniestros contabilizados en siete días, ninguno dejó daños personales.

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