La multinacional sueca que desembarca en Mérida tras comprar una empresa extremeña

La empresa sueca líder en control de plagas y control ambiental, Anticimex, refuerza su presencia en Extremadura con la apertura de una nueva delegación situada en Mérida. La expansión se genera tras la adquisición de la empresa GTSA, una compañía extremeña con fundada en 1999 y con más de 25 años de trayectoria.

Esta operación permitirá a la filial española de la empresa sueca, ampliar su cobertura en la región reforzando la actividad en áreas como la industria alimenticia, el sector público y los tratamientos de madera.

GTSA Sanidad Ambiental aporta a Anticimex una plantilla integrada por 26 trabajadores, una cartera de 1.500 clientes, una facturación de 1,7 millones de euros según el cierre de 2025. Esta nueva sede esta ubicada en la calle Juan de la Cierva 21, en la capital.

Tecnología e innovación

La Branch Manager de Anticimex Extremadura, Carolina Domínguez, explicó que esta integración permitirá mantener la cercanía con el cliente y el enfoque local de GTSA. Además de la satisfacción de formar parte de una compañía líder y referente en tecnología e innovación, sin dejar a un lado la sostenibilidad y el equilibrio de los ecosistemas urbanos.

Anticimex, desde su llegada a España en 2013, ha pasado de 7 a 44 delegaciones territoriales, teniendo una labor importante en el empleo local, actualmente la empresa cuenta con más de 1.050 empleados y dan servicio a más de 30.000 clientes en hogares, empresas e instituciones en todo el país.

La empresa tiene como objetivo llegar a 2050 siendo capaces de desarrollar los controles de plagas y sanidad ambiental con la misma eficacia y con la seguridad de siempre pero de una manera sostenible y responsable con la sociedad y el medioambiente.