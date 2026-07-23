Patrimonio en peligro
El depósito de San Lázaro se pudre entre basura y pintadas y lleva al límite a los vecinos de Mérida
La asociación Enrique Tierno Galván exige una actuación urgente mientras Fondenex reclama aclarar la titularidad y recuperar este espacio histórico
El presidente de la Asociación de Vecinos Enrique Tierno Galván, José Hernández, reclama una actuación urgente sobre el antiguo depósito de agua situado junto al acueducto de San Lázaro, en Mérida. Los residentes exigen que las administraciones aclaren de una vez quién es el propietario del inmueble y qué institución debe encargarse de su limpieza, rehabilitación y protección, ante una situación que se prolonga sin soluciones y que ha llevado al barrio al límite.
Basura y pintadas junto al acueducto
El hartazgo vecinal no se limita al deterioro del edificio. En sus inmediaciones se acumulan basura, desperdicios, maleza y restos abandonados, mientras las paredes permanecen cubiertas de pintadas y el entorno continúa expuesto al vandalismo. Los residentes lamentan que esta sea la imagen que presenta un espacio situado junto a uno de los elementos patrimoniales más reconocibles de Mérida y frecuentado habitualmente por vecinos y visitantes.
La denuncia cuenta también con el respaldo de Fondenex (Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura), que ha reclamado a la Junta de Extremadura, al Consorcio de la Ciudad Monumental y al Ayuntamiento de Mérida que determinen la titularidad del depósito y pongan en marcha su recuperación. La entidad conservacionista insiste en que no se trata de una construcción sin valor, sino de una pieza directamente vinculada a la historia hidráulica de la ciudad y al conjunto monumental de San Lázaro.
Un depósito histórico que todavía recibe agua
El inmueble fue construido entre 1885 y 1888 y formó parte del antiguo sistema de abastecimiento de Mérida. Además, se encuentra dentro del entorno protegido del acueducto de San Lázaro, cuyos tramos romano y del siglo XVI están declarados Bien de Interés Cultural. Tanto los vecinos como Fondenex defienden que el depósito no puede considerarse un elemento aislado y que debe recibir una protección acorde con su valor histórico y patrimonial.
A la suciedad y al deterioro se suma el desaprovechamiento del agua cristalina que todavía llega desde la captación de Las Tomas, situada en la carretera de Cáceres. Según ha denunciado Fondenex, decenas de miles de litros terminan vertiéndose a la red y posteriormente al río sin ningún aprovechamiento, pese a que podrían destinarse al riego de parques y zonas verdes de la ciudad.
Todavía está a tiempo de salvarse
Pese a la imagen exterior del depósito, su recuperación sigue siendo posible. Un arquitecto colaborador de Fondenex ha constatado que la bóveda, la piscina, la escalera y las paredes no presentan daños estructurales preocupantes y pueden rehabilitarse. Vecinos y conservacionistas reclaman una respuesta concreta antes de que la falta de limpieza, vigilancia y mantenimiento provoque daños irreversibles en otro testigo de la historia de Mérida.
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