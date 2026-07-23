Herida una mujer de 59 años en un accidente de tráfico en Mérida

Una mujer de 59 años ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado durante la madrugada de este jueves en Mérida.

El siniestro se ha producido poco después de la medianoche en la avenida Félix Valverde Grimaldi, según la información facilitada por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una patrulla de la Policía Local de Mérida.

Los sanitarios han atendido a la víctima y posteriormente la han trasladado al Hospital de Mérida, donde ha ingresado con heridas de carácter "menos grave".