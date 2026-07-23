Mérida desbloquea 18,2 millones para empleo, asfaltado, autobuses y grandes obras

Mérida ya tiene vía libre para movilizar 18,23 millones de euros del remanente de tesorería municipal y destinarlos a cerca de una treintena de actuaciones repartidas por la ciudad. La modificación presupuestaria, aprobada inicialmente por el pleno el pasado 18 de junio, ha quedado definitivamente ratificada tras concluir el periodo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones.

La partida más elevada corresponde al Plan Especial de Empleo de 2026, dotado con 2,5 millones de euros. A ella se suman otros 900.000 euros para un plan especial de actuaciones complementarias relacionadas con eventos, situaciones de emergencia y derechos retributivos. El expediente también reserva 1,44 millones para los bonos del transporte urbano.

Más de dos millones para renovar el asfalto

Entre las principales inversiones figura una actuación global de 2,3 millones de euros para reforzar la capa de rodadura de las calles de Mérida. También se incorporan 48.000 euros para reparar pavimentos en la barriada de Santa Eulalia y 38.701 euros para mejorar la pavimentación peatonal del pasaje Rigoberta Menchú.

La modificación contempla asimismo 1,35 millones para crear un itinerario accesible y sostenible en las calles Santa Lucía, San Juan y López Puigcerver. Otros 850.000 euros se destinarán a una ruta patrimonial accesible que conectará el Museo Abierto, el centro histórico y el parque Ciudad de la Infancia.

Ciudad de la Infancia de Mérida / Javier Cintas

Una de las actuaciones de mayor cuantía será la reparación del puente Fernández Casado sobre el Guadiana y del paso superior sobre el paseo de Los Rosales, para la que se consignan dos partidas que suman casi 1,29 millones de euros. Además, se invertirán un millón de euros en la nueva glorieta de la intersección de la calle Dulce Chacón con el tramo urbano de la carretera EX-209 y en la urbanización de este acceso a la ciudad.

Campos de fútbol y edificios municipales

El Ayuntamiento reserva 950.000 euros para renovar el césped de cuatro campos de fútbol y acometer otras mejoras en estas instalaciones. A ello se unen 350.000 euros para instalar nuevos equipos de climatización en edificios municipales, 450.000 para reparar cubiertas de inmuebles y centros sociales como el Economato o Ifeme y 250.000 para pintar y adecuar varias dependencias municipales.

La inversión permitirá también destinar 800.000 euros a reparar el alumbrado público en diferentes zonas y mejorar la iluminación artística de los monumentos. Otros 250.000 euros financiarán el alumbrado extraordinario de la Navidad de 2026, mientras que la segunda fase del proyecto para entoldar calles contará con 260.000 euros.

Mérida instalará lámparas LED en todo el alumbrado público / El Periódico

El expediente incorpora además 557.063 euros para terminar la adecuación del terreno y el acceso posterior del Teatro María Luisa, 360.000 euros para mejorar las infraestructuras del entorno de la plaza de La Corraleta y 316.607 euros para integrar los restos arqueológicos de la plaza de Santa Eulalia. La certificación final del parque Ciudad de la Infancia recibirá otros 414.490 euros.

Agua, residuos y seguridad vial

La renovación de la red de abastecimiento en varias calles contará con 400.000 euros, mientras que la implantación de la recogida separada de residuos orgánicos mediante el quinto contenedor recibirá 700.000 euros. También se instalarán fuentes de agua refrigerada por 48.000 euros y se dedicarán 48.400 euros a mejorar la señalización y el balizamiento de varios pasos de peatones.

La relación se completa con 213.416 euros para adquirir equipos de protección colectiva, señalización y delimitación, una subvención de 100.000 euros para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) y otra ayuda nominativa de 50.000 euros para el proyecto 3 VA de la Fundación Primera Fila.

La publicación de la aprobación definitiva no supone el anuncio inicial de estas inversiones, que ya recibieron el respaldo del pleno en junio. La novedad es que, al no haberse registrado reclamaciones, los 18,23 millones pueden incorporarse formalmente al presupuesto municipal de 2026.