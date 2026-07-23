Mérida continúa su verano con una agenda cultural para todos los públicos

Mérida ofrecerá los próximos días una agenda cultural variada con teatro, exposiciones y conciertos para toda la familia. Agusto en Mérida, pasacalles, cuentacuentos, exposiciones, conciertos y cine son algunas de las actividades que están disponibles durante los meses de verano.

El Festival de Teatro Clásico de Mérida cuenta con una extensa programación que va más allá de las representaciones principales, 'Agusto en Mérida' es una de ellas. El proyecto de la compañía 'TAPTC? Teatro' representa distintas obras de los clásicos grecolatinos en monumentos emblemáticos de la ciudad. Este jueves, a las 21.30 horas, el Pórtico del Foro acogerá la última sesión de 'Alceste. Lo Hago Por Amor 1.0', la historia de la condena de muerte que Júpiter le regala al rey en la boda entre Admeto y Alceste y como solo una persona puede salvarle a través del amor. La tragicomedia durará 50 minutos, y la entrada podrá comprarse de manera anticipada a través de la web de la compañía o en taquilla, su coste será de 6 euros.

Las calles son el escenario

El sábado 25 de julio, desde la plaza Margarita Xirgu iniciará su recorrido a las 21.00 horas el pasacalles de la compañía teatral de Castellón 'De La Fam Teatre', 'Quimera'. Cuando la hija de Tifón y Edquina vaga por el mundo en forma de dragón atemorizando a las calles y la población, domarla se convierte en una tremenda odisea. Su itinerario recorrerá la calle José Ramón Mélida hasta llegar a la Puerta de la Villa para posteriormente llegar a la Plaza de España y realizar el mismo recorrido de vuelta.

Pasacalles 'Quimera' / FESTIVAL DE MÉRIDA

El Teatro María Luisa por su parte el sábado 25 y el domingo 26 de julio contará con las obras 'A Paz', en lengua portuguesa, y 'Un tal César', ambas comenzarán a las 20.00 horas, durando la primera una hora y la segunda una hora y media.

El espectáculo portugués, con la dramaturgia de Aristófanes y dirección José Carlos García, representa el cansancio de Trigeo hacia una guerra que se prolonga sin sentido, decide subir al Olimpo para devolverle a la humanidad la posibilidad de vivir sin miedo. La obra celebra así el valor de quienes tienen en su imaginario otro futuro.

Por su parte, 'Un tal César', con creación y dirección de Marcel Tomàs y Susana Lloret, cuenta los planes de construir un complejo turístico sobre piedras romanas un arqueólogo y un operario, provocando un humorístico conflicto donde viajarán a la antigua Roma y revivirán figuras míticas.

Una cita para toda la familia

Los más pequeños podrán disfrutar el domingo a las 12.00 horas del cuentacuentos 'Héroes y Heroínas' en la Plaza de España de Mérida, con Alba Cayuela, María José Guerrero y Alba Blanco que recitaran historias ambientadas en la mitología grecolatina. Los títulos de este año son: Irene y el puente de las palabras; Aris y la obediencia ciega; y Filos la tejedora.

Por otra parte, la ciudad cuenta con varias exposiciones. Hasta el 29 de julio, en la Fundación CB, Lidia Santa Bárbara presenta 'La rebelión de la alegría', un trabajo que conecta la madera y la naturaleza con la filosofía del hacer y aprender continuos, que quiere transmitir el gozo del proceso creativo. Puede visitarse de lunes a viernes de 17.30 a 21.00 horas y los sábados por la mañana de 10.30 a 14.00 horas.

El Museo de Arte Romano cuenta desde principios de julio con una colección que traza el papel de la música y la danza en la antigüedad, destacando la importancia de la música en los juegos de escenas. Estará disponible para su visita hasta mayo del año que viene.

Al aire libre

Por su parte, la cantante emeritense Claudia Abela, dará un concierto gratuito en la terraza del Centro Cultural Alcazaba el viernes a las 21.30 horas con invitaciones anticipadas.

Para los amantes del cine, todos los viernes desde que comenzó julio, se proyecta en el Parque de las Siete Sillas el 'XX Ciclo de Cine al Aire Libre' a las 22.30 horas con entrada gratuita, hasta agosto. Esta proyección contará el viernes con la comedia familiar de Santiago Segura, 'Padre no hay más que uno 4', una iniciativa para promover el ocio pensando en los más pequeños.

Programación de cine al aire libre en el parque de las Siete Sillas en Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El lunes 27 de julio, en el Pórtico del Foro a las 22.30 horas y con un precio de entrada de 3 euros, se proyectará la película española 'La Buena Hija' dirigida por Júlia de Paz Solvas sobre la historia de Carmela.

Más allá de estas actividades paralelas, el Festival de Teatro Clásico de Mérida continúa con su programación principal. Hasta el domingo 26 de julio, el público podrá disfrutar de las fiestas del rey Baco, la danza y la palabra en 'Bacanal', con la presencia de Juana Acosta, Calos Hipólito, Toni Acosta y Elisa Hipólito, entre otros.