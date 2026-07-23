Osuna celebra un cuarto de siglo de fidelidad en la grada y sueña con un Mérida AD de 4.000 abonados

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha renovado este jueves su abono del Mérida AD, una tradición que mantiene desde hace más de 25 años. Después de todo un cuarto de siglo siguiendo al equipo desde la grada, el regidor ha aprovechado la ocasión para fijar el gran reto de la nueva campaña: superar la barrera de los 4.000 abonados.

Rodríguez Osuna renueva su abono del Mérida AD en la tienda oficial del club. / Ayuntamiento de Mérida

Osuna ha formalizado la renovación acompañado por el director general del club, Alejandro Pérez, y ha destacado que el respaldo de la afición será decisivo para que el proyecto continúe creciendo. "Si queremos un proyecto competitivo, necesitamos una afición que respalde al equipo", ha señalado.

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El primer edil emeritense ha subrayado que alcanzar esa cifra permitiría al Mérida AD afrontar con mayores garantías sus próximos desafíos deportivos. También ha recordado que el club ejerce como embajador de la capital autonómica y lleva el nombre de Mérida y de Extremadura por toda España.

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Por ello, Osuna ha animado a los emeritenses a sumarse a la familia romana y vivir la nueva temporada desde las gradas del estadio Romano José Fouto. Después de más de 25 años renovando su fidelidad, el regidor vuelve a mirar hacia un mismo objetivo: que el Mérida AD alcance los 4.000 abonados.