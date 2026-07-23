Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Sentimiento romano

Osuna celebra un cuarto de siglo de fidelidad en la grada y sueña con un Mérida AD de 4.000 abonados

El alcalde renueva el carné que mantiene desde hace más de 25 años y llama a la afición a respaldar el crecimiento del proyecto blanquinegro

Rodríguez Osuna renueva su abono del Mérida AD en la tienda oficial del club.

Rodríguez Osuna renueva su abono del Mérida AD en la tienda oficial del club. / Ayuntamiento de Mérida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha renovado este jueves su abono del Mérida AD, una tradición que mantiene desde hace más de 25 años. Después de todo un cuarto de siglo siguiendo al equipo desde la grada, el regidor ha aprovechado la ocasión para fijar el gran reto de la nueva campaña: superar la barrera de los 4.000 abonados.

Rodríguez Osuna renueva su abono del Mérida AD en la tienda oficial del club.

Rodríguez Osuna renueva su abono del Mérida AD en la tienda oficial del club. / Ayuntamiento de Mérida

Osuna ha formalizado la renovación acompañado por el director general del club, Alejandro Pérez, y ha destacado que el respaldo de la afición será decisivo para que el proyecto continúe creciendo. "Si queremos un proyecto competitivo, necesitamos una afición que respalde al equipo", ha señalado.

Por toda España

El primer edil emeritense ha subrayado que alcanzar esa cifra permitiría al Mérida AD afrontar con mayores garantías sus próximos desafíos deportivos. También ha recordado que el club ejerce como embajador de la capital autonómica y lleva el nombre de Mérida y de Extremadura por toda España.

Noticias relacionadas

Rodríguez Osuna renueva su abono del Mérida AD en la tienda oficial del club.

Rodríguez Osuna renueva su abono del Mérida AD en la tienda oficial del club. / Ayuntamiento de Mérida

Por ello, Osuna ha animado a los emeritenses a sumarse a la familia romana y vivir la nueva temporada desde las gradas del estadio Romano José Fouto. Después de más de 25 años renovando su fidelidad, el regidor vuelve a mirar hacia un mismo objetivo: que el Mérida AD alcance los 4.000 abonados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El funcionario del SEPE expedientado en Mérida denuncia que la oficina atiende ahora consultas sin cita
  2. Una casa de Mérida escondía una necrópolis y la historia de una niña cristiana fallecida en el año 516
  3. Adiós a la señora Nati, el rostro amable que siempre estuvo al servicio de la Concatedral de Mérida
  4. Una pelea entre jóvenes irrumpe en la fiesta por el Mundial de España en Mérida y obliga a intervenir a la Policía
  5. Los futuros policías de Mérida salen a la calle para formarse con controles reales de tráfico
  6. Así cambiará el sociosanitario de Mérida: nuevas camas, sofás, televisores y 219 taquillas
  7. Un joven de 23 años, herido con politraumatismos tras salirse de la A-5 en Mérida
  8. Mérida gana una nueva calle y 65 plazas de aparcamiento junto a la avenida de Extremadura

Osuna celebra un cuarto de siglo de fidelidad en la grada y sueña con un Mérida AD de 4.000 abonados

Osuna celebra un cuarto de siglo de fidelidad en la grada y sueña con un Mérida AD de 4.000 abonados

De México a Armenia para descubrir los secretos del Festival de Mérida

De México a Armenia para descubrir los secretos del Festival de Mérida

Una mujer empotra su coche contra el muro del residencial Guadiana de Mérida al sufrir un bajón de azúcar

Una mujer empotra su coche contra el muro del residencial Guadiana de Mérida al sufrir un bajón de azúcar

La multinacional sueca que desembarca en Mérida tras comprar una empresa extremeña

La multinacional sueca que desembarca en Mérida tras comprar una empresa extremeña

Mérida continúa su verano con una agenda cultural para todos los públicos

Mérida continúa su verano con una agenda cultural para todos los públicos

El depósito de San Lázaro se pudre entre basura y pintadas y lleva al límite a los vecinos de Mérida

El depósito de San Lázaro se pudre entre basura y pintadas y lleva al límite a los vecinos de Mérida

Herida una mujer de 59 años en un accidente de tráfico en Mérida

Herida una mujer de 59 años en un accidente de tráfico en Mérida

Mérida desbloquea 18,2 millones para empleo, asfaltado, autobuses y grandes obras

Mérida desbloquea 18,2 millones para empleo, asfaltado, autobuses y grandes obras
Tracking Pixel Contents