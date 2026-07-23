Sentimiento romano
Osuna celebra un cuarto de siglo de fidelidad en la grada y sueña con un Mérida AD de 4.000 abonados
El alcalde renueva el carné que mantiene desde hace más de 25 años y llama a la afición a respaldar el crecimiento del proyecto blanquinegro
El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha renovado este jueves su abono del Mérida AD, una tradición que mantiene desde hace más de 25 años. Después de todo un cuarto de siglo siguiendo al equipo desde la grada, el regidor ha aprovechado la ocasión para fijar el gran reto de la nueva campaña: superar la barrera de los 4.000 abonados.
Osuna ha formalizado la renovación acompañado por el director general del club, Alejandro Pérez, y ha destacado que el respaldo de la afición será decisivo para que el proyecto continúe creciendo. "Si queremos un proyecto competitivo, necesitamos una afición que respalde al equipo", ha señalado.
Por toda España
El primer edil emeritense ha subrayado que alcanzar esa cifra permitiría al Mérida AD afrontar con mayores garantías sus próximos desafíos deportivos. También ha recordado que el club ejerce como embajador de la capital autonómica y lleva el nombre de Mérida y de Extremadura por toda España.
Por ello, Osuna ha animado a los emeritenses a sumarse a la familia romana y vivir la nueva temporada desde las gradas del estadio Romano José Fouto. Después de más de 25 años renovando su fidelidad, el regidor vuelve a mirar hacia un mismo objetivo: que el Mérida AD alcance los 4.000 abonados.
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