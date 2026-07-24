Del duelo de Hécuba a la violencia vicaria: Mérida analiza a las madres de la tragedia clásica

Tragedia clásica, amor y dolor maternal. Desde la jornada de hoy, viernes 24, y mañana, sábado 25, el Centro Cultural Alcazaba de Mérida reunirá la IX Edición del Encuentro de Creadora Escénicas, bajo el lema 'Madres: Vasijas rotas', donde diversas actrices y expertas abordarán, a través de figuras femeninas de la mitología clásica, la maternidad, reflexionando sobre la experiencia de las mujeres en la sociedad antigua.

Esta actividad se encuentra dentro del marco de la programación impulsada por la 72ª Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. En ella se tratará el tema de la maternidad, tanto las alegrías como los sufrimientos, representando las figuras de las madres como vulnerables, a menudo sometidas a la tragedia de la pérdida de sus hijos.

La mujer clásica en visión de la mujer contemporánea

El encuentro invita a profundizar en la maternidad a través de la tragedia clásica, tomando como referencia mujeres como Hécuba, Medea, Alcestis, Yocasta, Creúsa, Rea Silvia o Clitemnestra, reflexionando así sobre el sacrificio, el duelo, el poder y el amor, y la construcción cultural de la experiencia femenina. En los talleres, coloquios y conferencias programadas, participarán distintas expertas, escritoras, dramaturgas, investigadora e intérpretes que compartirán sus investigaciones.

En la programación de estos días, se contará también con una nueva edición del concurso Teatro Exprés, que retará a las participantes a crear piezas dramáticas inspiradas en la temática del evento. Los textos seleccionados cobrarán vida el último día por varias directoras junto a un equipo artístico formado para la ocasión, y se terminará con la entrega de galardones.

Al acto de inauguración han asistido Jesús Cimarro, director del Festival; Lourdes Linares Matito, diputada de Igualdad de la Diputación de Badajoz; María del Ara Sánchez Vera, secretaria general de Igualdad de la Junta de Extremadura; Carmen Yáñez, la Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Mérida; y Concha Rodríguez, la directora de la jornada.

Cimarro ha destacado, durante el encuentro, la importancia de este tipo de actividades en el marco del festival, ya que consigue situar a las mujeres "en el lugar que les corresponde", comprendiendo y aprendiendo los clásicos desde una mirada contemporánea.

Además, Ara Sánchez ha defendido que la maternidad ha sido narrada siempre por la visión masculina, tomando una perspectiva totalmente ajena a las experiencias de las mujeres.

La historia contra el machismo

De igual manera, Lourdes Linares ha destacado que este espacio se ha consolidado como un espacio de referencia para la reflexión y la visibilidad del talento femenino en las artes escénicas, recuperando así el legado de las mujeres creadoras.

Por su parte, Carmen Yáñez, ha recalcado la necesidad de seguir trabajando para llegar a una igualdad entre hombres y mujeres, incidiendo en la violencia vicaria y como el machismo afecta en la vida de las mujeres destacando la importancia de erradicar la violencia de género.

Asimismo, Concha Rodríguez, ha indicado que hay que seguir luchando por conseguir la igualdad y que una mujer libre "puede llegar hasta donde ella quiera".

Con este encuentro, el festival continúa ampliando su programación, impulsando actividades que favorecen el diálogo entre la investigación, los textos clásicos y la creación moderna, desarrollando nuevas miradas sobre el patrimonio teatral.