El PP critica que Osuna venda "como un éxito" 65 aparcamientos en el centro de Mérida: "Crea el problema y se presenta como la solución"

El Partido Popular de Mérida considera "propaganda" el anuncio del Gobierno socialista de la ciudad, liderado por Antonio Rodríguez Osuna, de los 65 aparcamientos que se están construyendo en la calle Diego María Crehuet.

Esta actuación forma parte de una obra municipal que cuenta con la inversión de 850.000 euros y que contempla una nueva conexión entre dos calles, la creación de una glorieta y sitios accesibles, a parte de las nuevas plazas de estacionamiento.

Una respuesta al fracaso

Los Populares han destacado que, a lo largo de los años, las distintas modificaciones urbanísticas llevadas a cabo por el gobierno, han supuesto una desaparición elevada plazas de estacionamiento en la zona céntrica de la ciudad como en La Rambla y la calle Félix Valverde Lillo. Además, añaden que este acto, que se pretende presentar como una "respuesta de éxito", no es más que una solución a la falta de aparcamientos que sufren los emeritenses, problema agravado por las decisiones del gobierno de la ciudad.

De esta manera, han subrayado que los vecinos emeritenses que buscan un lugar para aparcar, saben que ese problema antes no existía y que es el resultado de un modelo urbano "implantado" por los socialistas. Asimismo, destacan como "paradójica" la actuación del partido con la creación de las 65 plazas de estacionamiento cuando anteriormente defendían la eliminación de estas como una apuesta por un nuevo y actual modelo de ciudad.

El PP concluye que la ciudadanía merece unos dirigentes al servicio de las necesidades, que se centre en solucionar problemas existentes en lugar de solucionar problemas que ellos mismos han creado, destacando que el Ayuntamiento de Mérida "está dando la espalda a los ciudadanos".