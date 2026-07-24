Un incendio en el polígono El Prado levanta una gran columna de humo sobre Mérida

Un incendio declarado a primera hora de la tarde en la zona del polígono El Prado, en Mérida, ha originado una densa columna de humo egro visible desde numerosos puntos de la capital extremeña.

Las llamas presentan una rápida evolución y han obligado a movilizar a los servicios de emergencia. En las labores de extinción trabaja al menos un helicóptero, además de los medios terrestres del parque de bomberos de Mérida desplazados hasta el lugar.

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Un incendio en El Prado levanta una gran columna de humo sobre Mérida. / El Periódico

La Policía va a cortar el tráfico y limitar el acceso de personas a la zona afectada para evitar riesgos ante la proximidad del fuego y la acumulación de humo.