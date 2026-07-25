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El incendio del polígono El Prado de Mérida queda extinguido y comienza la valoración de daños

El fuego ha afectado a una veintena de vehículos, pero los servicios de emergencias descartan daños estructurales en las naves próximas

Videos | Así fue el grave incendio que arrasó en Mérida una veintena de vehiculos

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Rocío Entonado Arias

Mérida

El incendio declarado este viernes en el polígono industrial El Prado de Mérida ha quedado extinguido esta pasada madrugada después de movilizar un amplio dispositivo de emergencia y obligar a desalojar la Ciudad Deportiva de forma preventiva. El fuego ha afectado a una veintena de vehículos y a pastos de diferentes solares, aunque la actuación de los equipos desplazados ha evitado que las llamas se propagaran a las naves colindantes.

El Ayuntamiento de Mérida ha informado de que el origen del incendio se encuentra en uno de los vehículos estacionados en las inmediaciones del polígono. Desde ese punto, las llamas se extendieron a otros coches y a la vegetación existente en varios solares, lo que generó una densa columna de humo visible desde numerosos barrios de la capital extremeña.

Fotogalería | Los bomberos sofocan el incendio que ha calcinado 20 coches en Mérida

Fotogalería | Los bomberos sofocan el incendio que ha calcinado 20 coches en Mérida

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Fotogalería | Los bomberos sofocan el incendio que ha calcinado 20 coches en Mérida /

Desalojo de la Ciudad Deportiva

Durante la evolución del incendio existió riesgo de que el fuego alcanzara naves próximas y depósitos de sustancias. Por este motivo, la Policía desalojó las instalaciones situadas junto a las llamas y, de manera preventiva, la Ciudad Deportiva. También se limitaron los accesos al polígono industrial y a Decathlon.

No se han registrado daños personales. Una vez extinguido el incendio, ha comenzado la evaluación de los desperfectos materiales. En el caso de la veintena de coches afectados, el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) ha confirmado que la valoración corresponde a las aseguradoras privadas.

Coches calcinados.

Coches calcinados. / Cedida

Amplio dispositivo

En las tareas de extinción participaron 24 efectivos del CPEI (22 bomberos y dos jefes de guardia), apoyados por doce vehículos. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los parques de Mérida, Puebla de la Calzada y Villanueva de la Serena, además de un sargento y otro vehículo de refuerzo.

El Plan Infoex intervino con el helicóptero y el retén de Manchita, así como con el retén de Puebla de Obando. En el dispositivo también participaron la Policía Local, la Policía Nacional y diferentes servicios municipales.

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La portavoz municipal, Carmen Yáñez, ha trasladado el agradecimiento del ayuntamiento a todos los efectivos por su "rápida y eficaz intervención", que ha permitido frenar el avance del fuego y evitar que alcanzara las naves próximas. El consistorio también ha destacado la profesionalidad y la coordinación demostradas durante la emergencia.

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