De 'La Odisea' de Nolan al Teatro Romano: las veces que Ulises naufragó en el Festival de Mérida

Numerosos son los personajes que pasan por el Teatro Romano de Mérida, pero algunos regresan muchas veces a escena. Como por ejemplo Odiseo o Ulises (en latín), que tras diez años luchando en la guerra de Troya vuelve a Ítaca, así como lo hace, una y otra vez, al Festival de Teatro Clásico de Mérida.

El héroe griego, creado por el poeta Homero, y los personajes que rodean su historia, han protagonizado diferentes montajes que han acercado al público a la historia de 'La Odisea', ya sea de manera fiel al poema o con una visión más contemporánea.

En la película dirigida por Christopher Nolan, 'La Odisea' (The Odyssey), se narra el largo viaje del héroe en su regreso a casa tras la guerra de Troya, donde se encontrará con su esposa Penélope y su heredero Telémaco, que resguardan su reino de los numerosos pretendientes que acechan el trono. A Ítaca tardo diez años en llegar, pues su camino se convertirá en una epopeya donde se enfrentará a dioses y criaturas mitológicas.

Viendo la película, es inevitable no recordar las múltiples ocasiones en las que Ulises ha naufragado en Mérida encontrando a un público dispuesto a embarcarse en su viaje y sus hazañas, ya sea él cómo protagonista o con distintos personajes del mundo homérico.

La Odisea conquista Mérida

La primera aparición de Odiseo en escena fue junto a Atenea, la diosa griega de la sabiduría en 'Ayax' en 1977. La obra dirigida por Antonio Amengual y José Peromingo, Manuel Escalera y Milagros del Valle, como elenco principal, trata la historia del héroe de Salamina cuando pierde el trofeo de las armas de Aquiles a causa de Ulises y sus maniobras. Como consecuencia, movido por la ira, Ayax intenta matar a Agamenón, Menelao y Ulises, pero acaba atacando a los suyos. Atenea, por su parte, se interpone en su camino e intenta confundirle para que sus ataques se dirigiesen hacia el ganado que forma parte del botín de guerra griego.

La representación de 1997 no fue la única de la historia de 'Ayax' en el teatro emeritense, pues años posteriores se volvió a representar. En 2008, una propuesta más vanguardista dirigida por Theodoros Terzopoulos, y con el cuerpo de actores de 'Attis Theatre', dio comienzo al festival con la historia del hombre que se convierte en víctima por sus últimos actos. Cuatro años más tarde, en 2012, José Vicente Morión vuelve a dar vida a Ayax junto a 25 actores más que formaron parte del elenco.

Representación de la obra 'Ayax' en Mérida. / PILAR BRINQUETE

Fue José Coronado quién dio vida a Ulises el 11 de julio de 1991 a través de la representación de 'Hécuba' dirigida por Emilio Hernández, donde la reina de Troya representa una madre herida, que combina la tragedia clásica con el dolor y la rebeldía.

José Coronado como Ulises en 'Hécuba' en el Teatro Romano de Mérida. / CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TEATRAL

En 2013, 'Hécuba' volvió a subir el telón del festival con la interpretación de Concha Velasco como protagonista que encuentra su manera de vengarse por las muertes de sus hijos y esposos, mostrando así el sufrimiento de las mujeres a consecuencia de la guerra de Troya. La obra fue dirigida por José María Plaza y adaptada por el dramaturgo Juan Mayorga.

'Hécuba' representada en 2012 en el Teatro Romano de Mérida. / FESTIVAL DE MÉRIDA

La 52ª Edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida, 2006, fue la más odiseíca, pues tres fueron los montajes representados que estaban relacionados con el poema de Homero. La primera representación fue 'Calipso' de Pedro Villora, basado en 'La Odisea' con el actor Marco Moncloa como Telémaco, hace una parodia mitológico-lírico-burlesca que ofrece cuatro versiones del viaje. La siguiente representación fue 'Odiseo y Penélope' del director Joan Ollé, dando vida a la pareja del poemario Mario Vargas Llosa y Aitana Sánchez-Gijón. Por último las aventuras del protagonista fueron contadas por el flamenco con una versión de Félix Grande y dirección de Francisco Suárez en 'Ítaca', se fundieron las aventuras de Ulises en la Grecia Clásica con las desventuras de los gitanos perseguidos tras la II Guerra Mundial.

Mario Vargas Llosa y Aitana Sánchez-Gijón en 'Odiseo y Penélope' en Mérida. / FESTIVAL DE MÉRIDA

La 'Ilíada' de Homero es un libro clásico que retrata a través de poemas un episodio crucial en la guerra de Troya y la cólera de Aquiles, quien se retira del combate tras la ofensa de Agamenón. En 2010 se representó en el teatro con una apuesta más innovadora de Alessandro Baricco y la interpretación única de mujeres que a través de un musical el ejército de Agamenón, entre los que se encuentra Ulises, intenta convencer a Aquiles que vuelva al combate contra los troyanos. Cuatro años después, en la 60ª edición, la Iliada vuelve a representarse en la ciudad pero con la peculiaridad de ser una versión en griego.

La 'Iliada' en el Teatro Romano de Mérida en 2014. / FESTIVAL DE MÉRIDA

Fue en época de pandemia cuando Magüi Mira se atrevió a traer a la escena emeritense la obra basada en la mujer de Odiseo, 'Penélope', que en el imaginario se vivió como una metáfora de la sumisión femenina pero que en este caso renace poderosa como una heroína contemporánea que busca su identidad en la resistencia. El elenco estaba compuesto por Belén Rueda, que daba vida a Penélope; Telémaco interpretado por Maxi Iglesias; y Jesús Noguero como Ulises.

Belén Rueda y María Galiana en Mérida con la obra 'Penélope' / FESTIVAL DE MÉRIDA

Sin embargo, en ciertas ocasiones el héroe griego ha sido el centro absoluto de la escena, como en 2012 cuando Rafael Álvarez, 'El Brujo' representó 'La Odisea' llevada a su terreno, contando algunos de los episodios más conocidos del viaje a Ítaca del personaje, con un estilo propio y característico del actor.

'El Brujo' en la obra 'La Odisea' en Mérida. / FESTIVAL DE MÉRIDA

Como el propio Ulises encontró su camino de vuelta a ítaca, también lo ha encontrado para volver al Teatro Romano de Mérida en varias ocasiones. Desde las interpretaciones más fieles al relato original, hasta las versiones más contemporáneas, Ulises acompañado de Penélope, Telémaco o Atenea, recuerdan que los clásicos siempre estarán presente en el escenario emeritense.