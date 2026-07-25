Susto en la piscina municipal del polideportivo Guadiana de Mérida: el incendio de un contenedor obliga a desalojar las instalaciones

Nuevo susto por el fuego en Mérida. La piscina del polideportivo Guadiana, en Nueva Ciudad, ha tenido que ser desalojada este sábado de forma preventiva por el incendio de un contenedor situado en las inmediaciones del recinto. Al lugar se ha desplazado una dotación del parque de bomberos de Mérida y Policía Local. Todo indica que ha sido provocado.

Según confirma el ayuntamiento de la capital autonómica, la evacuación se ha adoptado ante el temor de que las pavesas originadas por las llamas pudieran alcanzar los setos que rodean el polideportivo y provocar un fuego de mayores dimensiones. Los usuarios han permanecido fuera de la piscina durante unos minutos, hasta que se ha descartado el peligro y el recinto ha podido recuperar la normalidad.

Incendio en un contenedor situado junto al polideportivo Guadiana. / El Periódico

Sin daños

El suceso ha quedado finalmente en un susto y no ha causado daños en las instalaciones deportivas. La precaución ha sido mayor después del aparatoso incendio declarado apenas un día antes en el polígono industrial El Prado, fuego que ha calcinado una veintena de coches y ha quedado extinguido en la madrugada de este sábado.

El Ayuntamiento de Mérida ha informado de que el origen del incendio se encuentra en uno de los vehículos estacionados en las inmediaciones del polígono. Desde ese punto, las llamas se extendieron a otros coches y a la vegetación existente en varios solares, lo que generó una densa columna de humo visible desde numerosos barrios de la capital extremeña.

Cedido

Durante la evolución del incendio existió riesgo de que el fuego alcanzara naves próximas y depósitos de sustancias. Por este motivo, la Policía Nacional desalojó las instalaciones situadas junto a las llamas y, de manera preventiva, la Ciudad Deportiva. También se limitaron los accesos al polígono industrial y a Decathlon.

No se han registrado daños personales. Una vez extinguido el incendio, ha comenzado la evaluación de los desperfectos materiales. En el caso de la veintena de coches afectados, el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) ha confirmado que la valoración corresponde a las aseguradoras privadas.

La portavoz municipal, Carmen Yáñez, ha trasladado este sábado el agradecimiento del ayuntamiento a todos los efectivos por su "rápida y eficaz intervención", que ha permitido frenar el avance del fuego y evitar que alcanzara las naves próximas. El consistorio también ha destacado la profesionalidad y la coordinación demostradas durante la emergencia.