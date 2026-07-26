Mérida busca la bandera azul para su playa de Proserpina

El pantano de Proserpina quiere dejar de ser la ‘charca’ de los emeritenses para hacerse un hueco entre las mejores playas de interior de España. La Junta de Extremadura considera que el embalse reúne condiciones favorables para aspirar por primera vez a la Bandera Azul y ya ha comunicado al Ayuntamiento de Mérida su disposición a acompañarlo en la preparación de la candidatura.

El impulso llega después de la transformación acometida durante los últimos meses en el entorno. El consistorio ha invertido 1,03 millones de euros en la rehabilitación de los paseos y las playas, la mejora de la accesibilidad, la instalación de duchas, parasoles y torres de salvamento y la renovación de espacios verdes, recreativos y viarios. Ahora, esas actuaciones pueden convertirse en la base de un proyecto que permita a Proserpina competir por el distintivo que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

La posibilidad de obtener la Bandera Azul ha recibido ahora un primer respaldo de la Administración autonómica. El director general de Turismo, Óscar Mateos, ha explicado en la Comisión de Cultura de la Asamblea de Extremadura que su departamento ha analizado las características de Proserpina junto con la Dirección General de Salud Pública y considera que la zona de baño presenta condiciones favorables para conseguir el reconocimiento.

El director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos. / ASAMBLEAEX.ES

Colaboración institucional

Turismo ya ha enviado una comunicación al Ayuntamiento de Mérida para trasladarle esta valoración y ofrecerle asesoramiento durante el proceso. La ayuda abarcaría tanto los requisitos que debe cumplir la playa como la documentación y los trámites necesarios para presentar la candidatura.

La Junta también asume el coste de las auditorías realizadas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, responsable de conceder las banderas. El paso resulta especialmente relevante porque Proserpina nunca ha contado con este distintivo, que evalúa aspectos como la calidad del agua, la seguridad, la accesibilidad, la limpieza, los servicios disponibles y la información ambiental ofrecida a los bañistas. La valoración favorable de la Junta no implica, sin embargo, que la concesión esté asegurada ni confirma que el expediente haya sido presentado formalmente.

Mejoras municipales

El Ayuntamiento ya avanzó en marzo su intención de preparar el proyecto para optar al reconocimiento. Según la información municipal, las actuaciones ejecutadas en el entorno han supuesto una inversión de 1,03 millones de euros y han permitido rehabilitar los paseos, renovar las vallas y pasarelas de madera e instalar 50 parasoles, cinco duchas, dos torres de salvamento y nuevo mobiliario.

Entorno del embalse de Proserpina, en Mérida. / Javier Cintas

Los trabajos también han alcanzado a la accesibilidad, las zonas verdes, el área infantil y el pavimento de la urbanización. A estas mejoras se une la recuperación del embalse después de las lluvias de los últimos meses, que según defendió el consistorio, han favorecido tanto el volumen acumulado como la calidad del agua.

El encanto de la naturaleza

Pero lo cierto es que no solo son los emeritenses quienes disfrutan de los paisajes naturales que la ciudad ofrece. Proserpina se ha convertido en un lugar de paso para los visitantes de la ciudad, donde algunos, incluso, vuelven años más tarde buscando la tranquilidad de la naturaleza de la zona.

Entorno del embalse de Proserpina, en Mérida. / Javier Cintas

Allí se refrescan Belén y Juanma, una pareja originaria de Cádiz que viaja en dirección a Pontevedra para un festival. Decidieron estacionar su furgoneta en el entorno del embalse romano para disfrutar de la tranquilidad y el entorno natural. Y aunque nada iguala al mar porque «la playa es playa», es importante tener sitios como este:un entorno bien cuidado, con servicio de duchas y sombrillas donde poder esconderse del sol.

"Agusto y en remojo"

Queralt, una joven cacereña, señala que Proserpina cuenta con un sitio amplio donde pasar el día, «donde se puede estar a gusto y en remojo», algo «importantísimo» a su juicio en estos meses de calor. La joven pone en valor la presencia de chiringuitos cerca para poner broche final a su mañana con unas tapas. Descubrir lugares como este en Extremadura se vuelve parte esencial en los veranos de muchos jóvenes de la región.

Los alrededores de Proserpina son, además, un escenario perfecto para hacer deporte. Según admite Jesús, un lanzaroteño residente en Bilbao, los parajes verdes de la ciudad emeritense son el escenario perfecto para pasar varios días y desconectar de las grandes ciudades. Pero no todo se reduce a visitantes. El embalse también se transforma en un lugar de ocio para los distintos campamentos de la localidad. Neila, monitora de un programa infantil de verano, destaca el lugar como el «idóneo» en el que los niños pueden hacer distintas actividades como paddle surf o piragüismo, además de juegos al aire libre, por su amplitud y zonas verdes ante las piscinas.