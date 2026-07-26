Toboganes de agua, música y comida para los mayores en Mérida: Nueva Ciudad celebra siete días de fiesta

La barriada de Nueva Ciudad se prepara para vivir una de las semanas más festivas del verano emeritense. Desde este lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación que combina música, baile, actividades infantiles, propuestas gastronómicas y actos religiosos en honor a Nuestra Señora de los Milagros.

El programa organizado por la Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad tendrá como principales escenarios el centro social y la plaza Gabriel y Galán. Entre las citas más atractivas aparecen la fiesta del agua y de la espuma, la feria de mediodía, la procesión de la patrona y una fiesta Holi que pondrá el broche a siete días de celebraciones.

Las actividades comenzarán este lunes 27, a las 10.00 horas, con un taller infantil de cómic, memes e historias del barrio en el centro social. El martes 28 estará dedicado a la infancia y ofrecerá juegos, concursos y reparto de golosinas durante la mañana.

Nueva Ciudad celebra a lo grande su Semana Cultural / Asociación de vecinos de Nueva Ciudad

Pregón y actuaciones

La jornada infantil continuará por la noche. A las 22.00 horas, alumnos de la Escuela de Baile Julia Báez pronunciarán el pregón infantil, antes de la elección de miss y míster de las fiestas en distintas categorías. Después se celebrará un concurso infantil de TikTok y, desde las 23.15 horas, una noche carnavalera con las chirigotas infantiles Taratachín, Taratachero y Los que sobraban. Las atracciones tendrán precios reducidos durante toda esa noche.

La apertura oficial tendrá lugar el miércoles 29 en la plaza Gabriel y Galán. Las bailarinas Azahara Martínez y Carla Mateo actuarán a las 22.00 horas y, diez minutos después, Julia Báez García, vecina de Nueva Ciudad y profesora de su propia escuela de baile, pronunciará el pregón inaugural, presentada por el periodista emeritense Paco Vadillo.

La noche continuará con las actuaciones de la Escuela de Baile Flamenco Yolanda Burgos, a las 22.30 horas, y una exhibición de muay thai a cargo del club F. J. Vázquez, desde las 23.30 horas.

Día del Mayor

El jueves 30 será el Día del Mayor. A las 14.00 horas se celebrará una comida de convivencia en el centro social, con paella, helado, bebidas y un regalo por un precio de diez euros. Por la noche comenzará el triduo en honor a Nuestra Señora de los Milagros y se sucederán varias actuaciones de baile.

El Día del Socio llegará el viernes 31. La programación incluye un taller para aprender a afilar cuchillos, un vino de honor y las actuaciones de las alumnas de la Sociedad de San Vicente de Paúl, el grupo de baile social y deportivo Libertad & José y la formación musical En Guardia.

Los mayores de Nueva Ciudad en Mérida degustan unas migas / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Agua, espuma y feria de mediodía

El sábado 1 de agosto será el Día Grande. Un despertar de cohetes anunciará la jornada a las 9.00 horas y, desde las 11.00, se repartirán churros con chocolate. A mediodía se celebrará el Día de la Bicicleta, con salida y llegada en la plaza Gabriel y Galán y un recorrido por Pedro José Aránguez Gil, las avenidas de las Américas y Antonio Campos Hoyos y la calle Juan Ramón Jiménez.

A las 12.30 horas comenzará una fiesta del agua con música, un doble deslizador y un gran tobogán. La feria de mediodía tomará los bares de la barriada desde las 13.00 horas y, a las 14.30, llegará la fiesta de la espuma.

Zona de atracciones y puestos en la feria de Nueva Ciudad. / El Periódico

La vertiente religiosa tendrá su momento central a las 21.00 horas con la misa en honor a Nuestra Señora de los Milagros, cantada por el coro parroquial. La procesión saldrá a las 21.45 horas y recorrerá varias calles y avenidas del barrio antes de regresar a la parroquia. Las actuaciones de zumba infantil y de la Escuela de Baile Flamenco Julia Báez precederán al concierto de Vivir el Momento, previsto para la medianoche.

Una fiesta Holi para despedir la semana

Las fiestas concluirán el domingo 2 de agosto. A mediodía se disputará un concurso de cuatrola en el bar de Ángel y, entre las 20.30 y las 21.30 horas, se establecerá un tramo sin ruido en todo el recinto para favorecer una celebración más inclusiva.

A las 22.00 horas se entregarán los trofeos y la placa al mejor portal de 2026. Una coreografía de baile dará paso, a las 22.30 horas, a la animación infantil con DJ y a la fiesta Holi, para la que la organización recomienda acudir con ropa blanca. Una traca a las 23.30 horas cerrará oficialmente la semana festiva.