Hunan Yuneng avanza en la fábrica de cátodos de Mérida: "Todo marcha según lo previsto"

El proyecto de Hunan Yuneng en Mérida avanza de acuerdo al calendario previsto: tras el inicio de las obras a comienzos de junio, la compañía china mantiene el objetivo de comenzar la producción a finales de este año. Lo ha confirmado este lunes el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, que asegura además que estas primeras actuaciones están generando ya actividad económica en Extremadura mediante la contratación con empresas de la región.

"Todo marcha según lo previsto", ha asegurado Santamaría durante una visita a Zafra. El consejero ha explicado que el inversor mantiene una política de "mucha confidencialidad", si bien ha ratificado que la previsión sigue siendo terminar la construcción de la planta y poner en funcionamiento las instalaciones antes de que concluya 2026. Para ello, el proyecto dispone de los permisos necesarios. "Está todo perfectamente solucionado: la autorización ambiental, la licencia de obra y todo marcha según lo previsto", ha manifestado el consejero.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, en el pleno de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

1.300 millones de facturación

Con una inversión prevista de 800 millones de euros y la creación de 500 empleos, la futura fábrica de cátodos de Hunan Yuneng en el polígono industrial Expacio Mérida prevé una facturación de 1.300 millones de euros, una cifra que será superior a la que suman "las cinco empresas más grandes que hay actualmente en Extremadura".

La fábrica se enmarca en el desarrollo de la cadena de valor de las baterías, uno de los sectores llamados a crecer al calor de la electrificación del transporte y de la transición energética. La Junta defiende que este tipo de inversiones puede ayudar a diversificar el tejido productivo extremeño, tradicionalmente más dependiente de sectores primarios, servicios y actividad pública.

Fotogalería | Primeros movimientos de tierra en Mérida para la fábrica de cátodos / Javier Cintas

Efecto sobre otros proyectos

Según Santamaría, la factoría está actuando ya como elemento tractor para la llegada de otras inversiones industriales relacionadas con su actividad. Entre ellas figura el proyecto de Jinhong Gas, que tiene previsto instalar una planta en las inmediaciones para abastecer a las instalaciones de la compañía china.

La factoría se dedicará a producir materiales para cátodos de baterías de litio, uno de los componentes fundamentales para la fabricación de estos sistemas de almacenamiento energético. Su implantación permitirá incorporar a Mérida a la cadena europea vinculada a las baterías y a la movilidad eléctrica.

El proyecto forma parte de la estrategia de captación de inversiones impulsada por la Junta desde 2023 y coincide con el aumento de las relaciones económicas entre Extremadura y China.

La inversión extranjera procedente del país asiático alcanzó en la región los 24,1 millones de euros durante 2025, el mayor registro contabilizado hasta ahora. Las exportaciones extremeñas hacia China ascendieron ese mismo año a 37,4 millones, lo que representa un crecimiento del 12% respecto al ejercicio anterior.