El autobús que recorrerá 120.000 kilómetros al año promocionando Mérida por España

La empresa emeritense Autocares González, junto al Ayuntamiento de Mérida, ha puesto en marcha un autobús de ruta Gonzaltour vinilado con publicidad de los eventos de la ciudad como campaña institucional. La inversión ha sido de 9.000 euros para el vehículo que realizará unos 120.000 kilómetros al año, un coste económico "acorde a la repercusión que se obtiene". El objetivo es "despertar el interés ciudadano por visitar la ciudad".

El alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, junto a Maribel Madruga, responsable de 'Autocares González' y 'Viajes Gonzaltuour de Mérida', ha presentado este lunes el autobús en la rotonda del Puente Luisitana. Han explicado que se trata de un proyecto que pretende publicitar la buena imagen de la ciudad por las carreteras españolas y las ciudades por las que circula el medio de transporte.

Osuna por su parte admite que con esta iniciativa se permitirá difundir la imagen de la capital extremeña y despertar el interés ciudadano por visitar la localidad. Añadiendo así, la importancia de trabajar con empresas locales como 'Autocares González', que realiza una labor vecinal creando rutas anuales que permite a los ciudadanos desplazarse a distintos destinos de costa para pasar el día.

La buena imagen de la ciudad a través del país

Asimismo, ha destacado que hace varios años en una de las líneas del tranvía de Sevilla, Mérida se "lució", al igual que algunos autobuses urbanos e interurbanos. Tratándose de una iniciativa de carácter permanente cuya inversión es proporcional al impacto que se genera.

Tras la renovación por tres temporadas y el aumento de 500.000 euros de la dotación del contrato publicitario con el club de fútbol 'Asociación Deportiva Mérida', se contará con un autobús vinilado con un diseño similar.

Por ello, Osuna, ha concluido que es una nueva vía de promoción para la ciudad que pretende proyectar la imagen de la ciudad por las carreteras del país y ciudades que recorre el autobús, complementando a las campañas tradicionales.