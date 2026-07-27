Mérida abre más de 200 expedientes a propietarios por no desbrozar sus parcelas

El Ayuntamiento de Mérida ha abierto más de 200 expedientes a propietarios por no desbrozar sus parcelas, según ha informado este lunes el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, tras el incendio declarado el pasado viernes en el polígono industrial El Prado. El regidor emeritense ha defendido las labores preventivas realizadas por el consistorio, que ha desbrozado más de 65 hectáreas en 55 actuaciones.

No obstante, en declaraciones recogidas por Europa Press, Osuna ha reclamado "más servicios, infraestructuras y dotaciones" para reforzar los trabajos selvícolas y reducir el riesgo de nuevos incendios. Mérida cuenta con una superficie de 865 kilómetros cuadrados y es el décimo término municipal más extenso de España, por lo que considera "imposible" desbrozar todo el territorio y el conjunto de la ciudad sin disponer de más personal.

Plan nacional

"Hemos trabajado con el personal de la empresa concesionaria de fomento, aunque no se pueden contratar más trabajadores debido a la ley de estabilidad presupuestaria. Para realizar estas actuaciones se necesita financiación e impuestos", ha señalado.

El alcalde también ha considerado que existe una contradicción entre reclamar una bajada de impuestos y exigir al mismo tiempo más servicios públicos. En este sentido, ha pedido un plan coordinado de ámbito nacional para responder a las consecuencias del cambio climático y ha reclamado "más recursos, más dinero, más fondos y más coordinación".

Sobre el incendio del pasado viernes, Osuna lo ha calificado de "excesivo" y ha indicado que los bomberos continúan investigando cómo se originó. No obstante, ha apuntado que la quema de varios vehículos de combustión contribuyó de manera decisiva a la propagación de las llamas.

Fotogalería | Los bomberos sofocan el incendio que ha calcinado 20 coches en Mérida /

"Evidentemente, la quema de esos vehículos es lo que ha afectado de sobremanera al conjunto del incendio", ha afirmado el alcalde, quien ha pedido ser "excesivamente rigurosos" ante este tipo de situaciones.

Una veintena de coches afectados

Osuna ha recordado además que la Ley de Montes atribuye a las comunidades autónomas la realización de trabajos selvícolas durante el invierno y ha lamentado que, cuando se declara un incendio, "la culpa siempre es de todo el mundo menos de quien es".

El fuego se inició el viernes en varios vehículos estacionados en el polígono industrial El Prado y se propagó posteriormente a distintos solares. El avance de las llamas obligó a desalojar de manera preventiva la Ciudad Deportiva de Mérida. Quedó extinguido en la madrugada del sábado tras calcinar una veintena de turismos y furgonetas.