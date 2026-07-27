Mérida reserva un asiento a su hermana mexicana de Yucatán

Las dos Méridas se han reencontrado a miles de kilómetros de distancia alrededor de dos asientos concebidos para conversar. La ciudad extremeña inauguró hace unos días en el Parque de las Méridas del Mundo las sillas confidentes "Tú y yo", unas piezas escultóricas que rinden homenaje a su ciudad hermana de Mérida, en el estado mexicano de Yucatán.

La intervención artística se inspira en uno de los elementos más característicos de la cultura mexicana. Las sillas presentan una singular estructura que permite a dos personas sentarse frente a frente, por lo que se convierten en una invitación permanente al encuentro, la conversación y la convivencia.

Las sillas "Tú y yo" y distintos momentos de su inauguración en el Parque de las Méridas del Mundo. / Ayuntamiento de Mérida

Diálogo intercultural

La obra ha sido realizada por la reconocida maestra artesana y mosaísta emeritense Luisa Díaz Liviano, que ha trasladado este símbolo mexicano al espacio público de Mérida. Además de su valor artístico, la iniciativa busca fomentar el diálogo intercultural y los vínculos entre las ciudades hermanadas.

Durante la inauguración, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, destacó que este homenaje es fruto de los lazos de fraternidad, historia y cultura que la Mérida española y la mexicana han fortalecido a lo largo de los años. Las nuevas piezas amplían además el contenido del parque dedicado a las distintas ciudades del mundo que comparten el nombre de Mérida.

Las sillas "Tú y yo" y distintos momentos de su inauguración en el Parque de las Méridas del Mundo. / Ayuntamiento de Mérida

Cónsul titular

El acto contó con la presencia del cónsul titular de la Sección Consular de la Embajada de México en España, Heenry C. Valdivia Sandoval, y del director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma.

A la inauguración también asistió una representación de la Asociación de Mexicanos de Extremadura (AMEX). Desde hace unos días, las sillas "Tú y yo" forman parte del paisaje del parque como símbolo de la amistad entre España y México y como una invitación abierta a sentarse, conversar y descubrir todo lo que une a las dos Méridas.