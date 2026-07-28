Un coche impacta contra un edificio y un motorista cae por una mancha de gasóleo en Mérida

Un vehículo que impactó contra la fachada de un edificio y la caída de un motorista por los restos de gasóleo presentes en la calzada dejaron dos heridos leves durante la última semana en Mérida. La Policía Local intervino entre el 20 y el 26 de julio en nueve siniestros viales, siete de los cuales se saldaron únicamente con daños materiales.

El balance semanal incluye además dos conductores sorprendidos al volante sin permiso, un camión que dañó dos turismos estacionados y un alcance entre un coche y un ciclomotor. Los agentes también practicaron 32 pruebas de alcoholemia, una de ellas con una tasa superior a 0,30 miligramos por litro de aire espirado.

Uno de los accidentes con heridos se produjo en la calle Luis de Bernardi, donde un vehículo chocó contra la fachada de un edificio mientras realizaba una maniobra. El impacto dejó una persona herida de carácter leve.

El otro siniestro con víctimas tuvo lugar en la glorieta de Agricultura. En este caso, un motorista sufrió una caída debido a la presencia de restos de gasóleo sobre la calzada y también resultó herido leve.

Dos conductores sin carné

En el marco de las actuaciones penales, la Policía Local instruyó durante esos siete días tres atestados tramitados mediante el procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos.

Dos de las actuaciones se iniciaron después de que los agentes detectaran a sendas personas conduciendo sin disponer del permiso correspondiente. Los casos se registraron en las calles Sevilla y Oviedo durante el desarrollo de un control preventivo de alcoholemia.

: Control preventivo de alcoholemia realizado por la Policía Local de Mérida, en una imagen de archivo. / Ayuntamiento de Mérida

El tercer atestado fue instruido tras producirse una colisión entre dos vehículos en la calle John Lennon, según recoge el balance difundido por el Ayuntamiento de Mérida.

Un camión daña dos coches

Entre los accidentes que únicamente provocaron daños materiales destaca el ocurrido en la calle Mérida de los Caballeros. Un camión, al efectuar una maniobra de giro, causó daños a dos turismos que se encontraban estacionados.

La Policía Local intervino asimismo en un alcance entre un turismo y un ciclomotor en la calle Arzobispo Paulo. Este accidente no dejó personas heridas.

En total, los agentes actuaron durante la semana en dos siniestros con heridos leves y otros siete con daños materiales.

Una alcoholemia por encima de 0,30

Dentro de las labores de vigilancia y prevención, la Policía Local realizó 32 pruebas de alcoholemia entre el 20 y el 26 de julio.

De todas ellas, 31 ofrecieron resultado negativo, mientras que una arrojó una tasa superior a 0,30 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.