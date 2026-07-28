Las fotos sin filtros con las que usuarios de un centro de rehabilitación de Mérida cuentan cómo ven la vida

Una cámara para contar aquello que no siempre resulta sencillo expresar con palabras. Usuarios del Centro Residencial de Rehabilitación de Grupo 5 en Mérida han plasmado sus vivencias, inquietudes y su particular forma de observar el mundo en Fotovoz, una exposición que desde este martes puede visitarse en el Centro Cultural Alcazaba.

La muestra reúne las fotografías realizadas durante un taller que emplea la imagen como herramienta de expresión, comunicación y participación social. Sus protagonistas han retratado aquellos lugares, momentos y aspectos de su día a día que consideran importantes, construyendo así un relato personal y colectivo sobre la realidad que los rodea.

Lejos de limitarse a enseñar una colección de instantáneas, Fotovoz invita al público a mirar la vida desde otras perspectivas. Cada imagen parte de la experiencia de su autor y abre una ventana a sus preocupaciones, emociones y formas de relacionarse con el entorno.

La exposición permanecerá abierta en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida hasta el próximo 9 de agosto.

Una cámara para tomar la palabra

El taller propone que sean los propios participantes quienes decidan qué quieren mostrar y cómo desean contarlo. La fotografía se convierte de este modo en un lenguaje propio con el que compartir experiencias y hacer visibles realidades que habitualmente permanecen fuera del primer plano.

El resultado es un recorrido por escenas cotidianas cargadas de significado. A través de ellas, los autores reflejan su visión del entorno, sus vivencias y aquellos asuntos que ocupan un lugar importante en sus vidas.

La muestra busca además generar un espacio de diálogo y reflexión entre los participantes y los visitantes, demostrando que una imagen no solo conserva un instante, sino que también puede servir para comunicar, reivindicar y acercar diferentes realidades.

Más autonomía y participación

La inauguración contó con la presencia de la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo, y del director de Grupo 5, Javier Pecero.

Fajardo destacó la importancia de este tipo de proyectos para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y accesible, al tiempo que se abren nuevas vías de expresión y participación.

La responsable municipal subrayó asimismo el compromiso del Ayuntamiento de Mérida con la incorporación de la accesibilidad universal y la inclusión a los distintos ámbitos de la vida social y cultural de la ciudad.

Por su parte, Javier Pecero puso en valor la implicación de las personas que han participado en el taller y el trabajo desarrollado desde el Centro Residencial de Rehabilitación de Grupo 5.

También señaló la capacidad de la fotografía para compartir experiencias, fortalecer la autonomía personal y favorecer la participación en la comunidad.

Hasta el 9 de agosto

Fotovoz podrá visitarse en el Centro Cultural Alcazaba hasta el 9 de agosto. La organización ha invitado a la ciudadanía a conocer el resultado del proyecto y descubrir, a través de las imágenes, otras miradas y otras maneras de entender y contar la realidad.