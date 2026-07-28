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Del 30 de julio al 2 de agosto

Artesanía, comercio local y productos naturales: mercado de verano en la Alcazaba de Mérida

Los puestos de la asociación 'A mano sin prisas' ofrecerán una amplia selección de productos naturales, además de dar visibilidad al arte y la creatividad

Mercado de artesanía, en la plaza de las Mérida del Mundo.

Mercado de artesanía, en la plaza de las Mérida del Mundo. / Ayuntamiento de Mérida

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Laura Morales Montero

Mérida

Artesanía, comercio local y productos naturales en la ciudad. El Mercado de Artesanía de Verano, del Ayuntamiento de Mérida en colaboración con la asociación 'A Manos Sin Prisas', estará desde el jueves 30 de julio hasta el domingo 2 de agosto, ambos inclusive, en el Parque de las Méridas del Mundo en Mérida.

Este mercado contará con distintos productos hecho a mano como cosmética natural, bisutería, cerámica, distintos productos naturales como jabones, accesorios, juguetes, piezas de crochet y macramé, velas artesanales, bolsos, miel artesanal, inciensos e ilustraciones, entre otros.

El parque, situado en junto al Alcazaba Árabe de Mérida, contará con la representación de distintos artesanos y artesanas de la ciudad y de los alrededores de la comarca. Acercando así el producto local y hecho a mano a los ciudadanos y visitantes, a parte de dar visibilidad al arte y la creatividad, poniendo en valor el trabajo del arte local.

Mercado de artesanía, en la plaza de las Mérida del Mundo.

Mercado de artesanía, en la plaza de las Mérida del Mundo. / Ayuntamiento de Mérida

Horario del mercado

El Mercado de Artesanía de Verano abrirá sus puertas el jueves 30 de julio de 12.00 a 14.00 horas y por la tarde de 20.00 a 24.00 horas.

Durante el viernes y sábado, 31 y de julio y 1 de agosto respectivamente, el horario será más amplio, comenzará por la mañana de 10.00 a 14.00 horas y por la tarde tendrá el mismo horario que el jueves.

El último día para poder visitar el mercado y adquirir algún producto hecho a mano, será el domingo 2 de agosto únicamente por la mañana con un horario de 10.00 hasta las 14.00 horas.

Compromiso con la creatividad y lo artesanal

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, que regresa cada verano a la ciudad, el Ayuntamiento de Mérida reafirma su compromiso con el comercio de proximidad y local, un modelo de consumo responsable y sostenible, mientras que promociona la artesanía y da cabida al arte local de los ciudadanos de Mérida y alrededores.

Noticias relacionadas y más

A principios de julio, del 2 al 5, la ciudad acogió este mercado artesanal como punto de encuentro para la cultura, la creatividad y el comercio artesanal de la ciudad, donde se reunieron muchas piezas hechas sin prisa, con paciencia y a mano, y que este fin de semana vuelve a convertirse el parque en ese lugar de encuentro.

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