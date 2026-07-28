El Mercado de Calatrava empieza a mostrar el museo que Mérida prevé estrenar a finales de 2026

Rodeado de vallas de obra por fuera y cubierto de andamios por dentro, el antiguo Mercado de Calatrava comienza a dejar atrás la imagen que lo acompañó durante décadas. Una grúa instalada en el corazón del edificio, los albañiles repartidos por su interior y la nueva estructura que se eleva sobre el inmueble permiten contemplar las primeras formas del futuro Museo de Historia y Arqueología de Mérida.

Las obras avanzan a buen ritmo en el Mercado de Calatrava para convertirlo en el futuro museo de Mérida. / Alberto Manzano

El movimiento es constante durante los días laborables. Camiones, maquinaria y materiales entran y salen del histórico edificio, situado en pleno centro de la capital extremeña, entre las calles Santa Eulalia, San Francisco y Félix Valverde Lillo. Desde el exterior también comienza a apreciarse la estructura de la futura terraza, concebida como uno de los espacios más versátiles del proyecto.

Una transformación de 3,58 millones

Ferrovial Construcción ejecuta la reforma por un importe de 3.585.104 euros y con un plazo de doce meses desde la firma del acta de replanteo. Si no se producen contratiempos y puede completarse posteriormente la instalación de los contenidos, las previsiones sitúan a finales de 2026 la apertura del nuevo museo, que culminará un largo proceso para recuperar el antiguo mercado y dotarlo de un uso cultural.

Las obras avanzan a buen ritmo en el Mercado de Calatrava para convertirlo en el futuro museo de Mérida. / Alberto Manzano

La actuación se financia con fondos europeos Next Generation, canalizados a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo mediante una asignación al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. El Ayuntamiento confía en que el nuevo equipamiento se convierta en un "tractor de la economía emeritense" y en un referente tanto para los vecinos como para quienes visitan la ciudad.

Un viaje por 21 siglos de historia

El proyecto fue redactado por el arquitecto Ángel Hernández Espada, que también asume la dirección de las obras. El museo planteará un recorrido por 21 siglos de historia de Mérida mediante maquetas, piezas originales y diferentes recursos expositivos que mostrarán la evolución urbanística de la ciudad y los acontecimientos que impulsaron sus principales transformaciones.

Las obras avanzan a buen ritmo en el Mercado de Calatrava para convertirlo en el futuro museo de Mérida. / Alberto Manzano

El futuro centro permitirá conocer las distintas etapas históricas de la capital extremeña, sus monumentos y la actividad arqueológica que continúa desarrollándose bajo sus calles. El corazón del edificio se concibe como una gran plaza cubierta y polivalente, mientras que la terraza podrá albergar actividades y diferentes usos culturales.

Una colección en constante renovación

El sótano albergará el almacén destinado a las piezas en tránsito, una instalación que permitirá renovar periódicamente la colección con materiales procedentes de las continuas excavaciones arqueológicas. El objetivo es que el museo no sea un espacio estático, sino que evolucione junto con los nuevos hallazgos que continúe proporcionando el subsuelo emeritense.

El histórico edificio del centro que se convertirá en un museo. / Alberto Manzano

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida trabaja en la musealización y será el encargado de gestionar el nuevo espacio cultural. Hasta que llegue su apertura, las grúas, los andamios y el trasiego diario de los trabajadores continuarán dibujando la nueva vida del Mercado de Calatrava, llamado a convertirse en la puerta de entrada a los 21 siglos de historia de la ciudad.