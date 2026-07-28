Buscar empleo, hacer trámites y no perderse un plan en Mérida será ahora mucho más fácil

El Ayuntamiento de Mérida ha estrenado este martes merida.es, su nueva página web municipal, completamente renovada para facilitar a los ciudadanos la búsqueda de empleo público, trámites, ayudas, servicios e información sobre los principales eventos de la ciudad.

La plataforma supone un nuevo paso en el proceso de transformación digital del consistorio y pretende ofrecer una Administración más accesible, flexible, cercana y útil, con contenidos organizados según las necesidades de los usuarios y no únicamente conforme a la estructura interna del Ayuntamiento.

El portavoz municipal y delegado de Transformación Digital e Innovación, Julio César Fuster, ha explicado que no se trata de un simple cambio de diseño, sino de una nueva forma de relacionarse con los vecinos. La renovación permite mejorar la accesibilidad de la información y simplificar el acceso a los servicios públicos.

La actuación forma parte de una estrategia de modernización que ha permitido ampliar la Administración electrónica, incrementar los trámites digitales y mejorar la atención ciudadana. El objetivo, según Fuster, es continuar construyendo un Ayuntamiento "más cercano, más eficiente y más accesible".

Empleo y servicios más fáciles de encontrar

La nueva web se divide en cinco grandes áreas situadas en la parte superior: Actualidad, La Ciudad, Ayuntamiento, Servicios Municipales y Empleo y Formación. Esta distribución busca ofrecer una navegación más intuitiva y colocar en un lugar destacado los contenidos que generan más interés.

La reorganización se ha realizado tras analizar el comportamiento de los usuarios. Entre los apartados más consultados se encuentra Empleo Público, junto con la información sobre algunas de las principales citas de Mérida, como el Festival Internacional de Teatro Clásico, el Stone & Music Festival, el Carnaval Romano y las Millas Romanas.

Captura de pantalla de la página web del Ayuntamiento de Mérida / El Periódico Extremadura

Por primera vez, Empleo y Formación cuenta con un espacio propio en el que se reúnen las convocatorias de empleo público, las bolsas de trabajo, los programas municipales, las acciones formativas y otras oportunidades laborales.

También se facilita el acceso a contenidos muy demandados, como las actividades deportivas, los campamentos municipales de verano, las ayudas para el curso escolar y las convocatorias dirigidas a la ciudadanía.

Trámites y agenda a un clic

La portada incluye accesos directos a la Sede Electrónica y al buzón de quejas y sugerencias, además de una sección de preguntas frecuentes sobre cita previa, empadronamiento, ayudas municipales y trámites por internet.

La página integra asimismo la actualidad municipal, los contenidos destacados y una agenda renovada que permite consultar la programación por días, semanas o meses.

Los usuarios podrán guardar los eventos en sus calendarios personales mediante Google Calendar, Outlook o iCal. Esta herramienta pretende favorecer "una mayor participación en la vida cultural, deportiva y social de Mérida", además de reforzar el acceso a la información municipal.

En el apartado técnico se ha desarrollado una nueva arquitectura que mejora la velocidad de carga, especialmente desde los teléfonos móviles. La plataforma incorpora también avances en materia de accesibilidad universal para que cualquier persona pueda consultar la información y utilizar los servicios municipales con mayor facilidad.

Más de dos millones de páginas vistas

Fuster ha destacado el elevado uso que registra la web del Ayuntamiento. En 2023 se contabilizaron 2.321.162 páginas vistas y 693.070 usuarios activos, mientras que en 2024 se alcanzaron las 2.418.906 páginas vistas y los 723.302 usuarios.

Durante 2025, la plataforma sumó 2.364.576 páginas vistas y 664.711 usuarios activos. Hasta el 30 de junio de 2026, ya había registrado 1.038.424 páginas vistas y 354.010 usuarios activos.

Estas cifras, según el delegado de Transformación Digital e Innovación, demuestran que la web municipal es una herramienta "muy utilizada" por los ciudadanos y justifican una renovación destinada a hacer más rápido, sencillo e intuitivo el acceso a la información y los servicios del consistorio emeritense.