Las altas temperaturas persisten en la comisaría de Mérida a las puertas de una nueva ola de calor

Los funcionarios de la Policía Nacional de Mérida siguen soportando las altas temperaturas en la comisaría tras la avería de la climatización el año pasado. Tras la denuncia del sindicato de Jupol ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad de Badajoz y la respuesta del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, sobre la "grave" avería del sistema de aire acondicionado, la reparación de emergencia continúa sin ejecutarse.

El pasado 9 de julio, el Ejército instaló en las inmediaciones de la comisaría una lona para tratar de bajar las altas temperaturas, tras la denuncia pública de la Unión Federal de Policía (UFP) ante las condiciones extremas en las que trabajan los agentes y en la que permanecen los ciudadanos y detenidos.

Lona contra el calor instalada en la comisaría de Policía Nacional de Mérida. / Javier Cintas

El expediente, que Quintana aseguró que ya estaba finalizado y que la reparación se resolvería en "muy breve plazo", sigue tras casi 20 días en la misma situación y a las puertas de una nueva ola de calor. Ante las altas temperaturas, la plantilla recurre al teletrabajo, los departamentos que tienen opción, puesto que según trasladan los sindicatos los equipos de aire acondicionado portátiles instalados no son suficientes para garantizar unas condiciones laborales óptimas frente a las altas temperaturas.

Vuelta a las altas temperaturas en Mérida

Tras varias semanas en las que las temperaturas han sido más bajas, Mérida, junto a varias localidades extremeñas y españolas, vuelve a estar en alerta naranja por temperaturas que podrán alcanzar los 40 °C. El servicio de emergencia recomienda la estancia en lugares frescos o climatizados, entre la hidratación y la protección frente al sol en horas de altas temperaturas.

Los policías continúan trabajando en unas condiciones similares a las que tenían a principios de mes, cuando incluso dos detenidos tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario con síntomas parecidos a los de un golpe de calor y que uno llegó a vomitar.

Por su parte, el sindicato, Jupol, ha reclamado a la Dirección General de la Policía una solución definitiva y critica las medidas provisionales inviables con las que cuentan para pasar estas horas de calor "insoportable". Esta avería ha provocado reiteradas enuncias sindicales durante estos meses sin resultado aparente.