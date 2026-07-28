El PP de Mérida carga contra las "excusas" de Osuna tras el incendio de El Prado: "Es indefendible la falta de limpieza"

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Mérida ha cargado contra el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, por justificar la "falta de medios" municipales para la prevención de incendios tras el fuego en el polígono El Prado amparándose en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. "Lo que no puede hacer un alcalde es esconder su falta de previsión detrás de una interpretación interesada de la ley", afirma el PP. A su juicio, "la realidad es muy distinta: cuando existe una necesidad pública y hay recursos económicos, el ayuntamiento dispone de mecanismos legales para contratar empresas especializadas que ejecuten estos trabajos".

En comunicado, el PP responde a Rodríguez Osuna, que tras el incendio que el pasado viernes calcinó una veintena de vehículos en El Prado y obligó a desalojar la Ciudad Deportiva, ha reclamado "más servicios, infraestructuras y dotaciones" para reforzar los trabajos selvícolas y reducir el riesgo de nuevos incendios.

CEPEI Badajoz

El Ayuntamiento de Mérida ha abierto 200 expedientes a propietarios por no desbrozar sus parcelas, pero Mérida cuenta con una superficie de 865 kilómetros cuadrados y es el décimo término municipal más extenso de España, por lo que el alcalde considera "imposible" desbrozar todo el territorio y el conjunto de la ciudad sin disponer de más personal.

Contratos de desbroce

Amaro ha exigido al primer edil que explique cuántos recursos ha destinado realmente a la prevención de incendios, qué contratos de desbroce ha licitado y por qué, disponiendo de capacidad económica, "no ha reforzado estas actuaciones" antes de que se produjera el reciente incendio en el polígono El Prado. "Osuna debe dejar de mirar para otro lado y dejar de buscar culpables fuera de su gestión. Si el ayuntamiento cuenta con remanente de tesorería, lo que falta no son herramientas legales, sino voluntad política y capacidad de gestión", afirma.

Según el portavoz del PP, "la prevención de incendios no empieza cuando se declara un fuego, sino meses antes, con planificación, limpieza, desbroces y mantenimiento. Ahí es donde el gobierno socialista ha vuelto a fallar", ha asegurado.

Asimismo, han señalado que "mientras el alcalde abre más de 200 expedientes a propietarios por no desbrozar sus parcelas", los emeritenses "llevan años sufriendo una ciudad con una evidente falta de limpieza y mantenimiento", por lo que han asegurado que Mérida presenta una imagen que les "avergüenza y que no merece una capital autonómica".

Fotogalería | Los bomberos sofocan el incendio que ha calcinado 20 coches en Mérida /

Abandono de calles y barriadas

"Calles, solares, zonas verdes y barriadas acumulan un abandono que los vecinos denuncian de forma constante. No es serio afirmar que no se puede contratar más personal cuando la legislación permite acudir a la contratación de empresas para ejecutar estos trabajos", ha recalcado el PP.

A su juicio, Osuna lleva demasiados años instalado en la excusa permanente, culpando a la Junta, a la legislación estatal o a los propietarios particulares, siendo él quien gobierna Mérida desde hace más de una década". "Los ciudadanos esperan soluciones, no justificaciones", reitera tras recordar que los emeritenses pagan sus impuestos "para tener una ciudad limpia, cuidada y segura, no para escuchar excusas cada vez que queda en evidencia la falta de gestión del equipo de gobierno".